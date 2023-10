San Marino. Comunicato opposizioni in risposta a Motus

I gruppi politici di opposizione tengono a sottolineare che i comportamenti politici negativi vanno stigmatizzati ed evidenziati quando si verificano.

E se non l’attaccamento alle poltrone, va evidenziata la mancanza di dignità politica del gruppo Motus Liberi e del loro Segretario di Stato.

Certo la politica è anche cinismo e calcolo strategico, ma a tutto questo va posto un limite, altrimenti si cade nel ridicolo.

Grazie a Motus Liberi, San Marino ha raggiunto l’inarrivabile primato di avere la prima legge al mondo che inizia dall’articolo 2, essendo stato bocciato l’articolo 1 della legge di riforma sulle società proposta dal Segretario Righi. In un caso analogo, invece in passato, fu ritirata la delegazione di Governo.

Motus quando era in procinto di essere cacciato dal Governo si appellava all’essersi candidato in Coalizione con Rete, sostenendo che non fosse possibile la continuazione della maggioranza senza di loro. Non ha invece mantenuto la stessa tesi quando RETE è uscita dal Governo.

Motus era contraria al DES, ma poi ha appoggiato le residenze fiscali non domiciliate, ovvero il DES.

Motus non ha avuto nemmeno supporto dal proprio Governo sul progetto San Marino 2030.

In entrambi i casi sono state addotte giustificazioni imbarazzanti.

Per quello che attiene le leggi riguardanti la delega del Segretario Righi vengono procrastinate ad libitum da una maggioranza che di fatto non esiste.

Sul progetto Amazon al momento nulla si muove: vedremo se la maggioranza cederà all’ennesimo ricatto.

Motus scarica tutte le sue tensioni sulle opposizioni, quando in realtà è la maggioranza stessa che ne delegittima le azioni, però far valere le proprie ragioni in maggioranza potrebbe significare dover ritirare la propria delegazione, mentre litigare con l’opposizione non ha alcuna conseguenza sulle poltrone.

In attesa del ritorno dallo spazio con maggiore dignità, ci auguriamo che Motus cessi di farsi mettere continuamente i piedi in testa e di rimanere in maggioranza a fingere di contare qualcosa.

Riconfermiamo cordialmente il nostro giudizio politico nei loro confronti.

Le forze di opposizione

Libera

Rete

Rf

Gruppo Misto