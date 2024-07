San Marino. Comunicato stampa del San Giovanni. Dopo un grande girone di ritorno si gioca il settimo posto. Il presidente Massimiliano Venturi suona la carica: “In gare così vince chi ha più fame e la rabbia 

Dopo un grande girone di ritorno, il San Giovanni nell’ultimo turno di stagione regolare si gioca il settimo posto che vale l’accesso diretto ai quarti di finale nello scontro diretto con la Juvenes Dogana e il presidente Massimiliano Venturi suona la carica: “In gare così vince chi ha più fame e la rabbia

dopo la sconfitta di domenica con la capolista Virtus che ha interrotto

una gran serie vincente mi dice che ne abbiamo ancora tanta”

Sono ultimi novanta minuti di fuoco quelli che attendono il San Giovanni e la Juvenes/Dogana nel turno che domenica alle 15 andrà a chiudere la regular season: con un girone di ritorno grandi numeri, i rossoneri di mister Marco Tognacci hanno infatti cristallizzato l’ottavo posto e con un successo possono agganciare i rivali e sopravanzarli in quella settima piazza che vale oro: garantirebbe infatti subito il passaggio ai quarti di finale senza dover affrontare lo spareggio di mercoledì e sabato prossimi. Quella che si dice una partitissima dunque e il presidente Massimiliano Venturi “scende in campo” per caricare a dovere una truppa che ha centrato in pieno gli auspici di inizio stagione.

Presidente, in estate parlava di obiettivo ritorno ai playoff e la squadra e lo staff hanno risposto più che presente. E ora? L’appetito vien mangiando?

“Ero convinto che questo organico potesse raggiungere questa posizione e lo dissi al gruppo dopo la squalifica incredibile con il Faetano all’andata. Quando avevamo otto punti ed eravamo fuori dalle qualificate. Ora l’unico rischio sarebbe avere un po’ la pancia piena, ma non credo sia il nostro caso. Anzi, sono certo che questo gruppo darà tutto per proseguire a testa alta e me l’ha ribadito la rabbia di domenica scorsa all’uscita dal campo dopo la sconfitta con la capolista che ha interrotto una bellissima striscia vincente”.

Quali sono stati i segreti della crescita costante durante la stagione?

“Il lavoro del mister e dello staff, ma ha giocato un bel ruolo anche la sconfitta col Faetano all’andata appena citata: ci chiudemmo nello spogliatoio per una bella chiacchierata di una mezzoretta in cui dissi che eravamo da settimo-ottavo posto e da quel momento abbiamo svoltato veramente. Allenatori e giocatori sono stati bravi a ricompattarci e migliorare settimana dopo settimana portando a casa al momento 13 vittorie, che per noi sono tanta roba. Così come è un gran segnale di crescita l’essersela sempre giocata con le big e aver dimostrato di essere competitivi con tutti”.

Che partita si aspetta con la Juvenes/Dogana?

“A parte Morini, Montebelli e Bruma oramai lungodegenti, abbiamo tutti a disposizione e stiamo bene: credo sarà una bella partita. Loro sono una squadra tosta, ma adesso vince chi ha più fame e dimostreremo di averla sia domenica che nelle partite successive”.

Il suo sogno per i playoff?

“In primis arrivare a farli ogni anno lavorando bene come in questa stagione, poi prima o poi faremo strada anche negli scontri diretti. Posso già dire che per è naturale la riconferma di tutto lo staff, anzi, se dipendesse da noi, Marco Tognacci e i suoi collaboratori rimarrebbero dieci anni per crescere e consolidarsi stagione dopo stagione partendo da questo tipo di campionato.”.

Comunicato stampa