San Marino. Comunicato Stampa Libera: ”Prioritario il progetto politico della coalizione tra Libera, Ps e Psd pur stigmatizzando le ultime uscite mediatiche contraddittorie del PSD”

Sì è riunito ieri sera il Direttivo di Libera alla presenza anche di una rappresentanza del giovanile del Partito, Generazione Libera.

Si continua a lavorare sui programmi e alla lista dei candidati.

La domanda al centro del confronto e’ stata: come determinare un cambiamento possibile?

1) Prendendo impegni chiari e sostanziali con gli elettori;

2) Costruendo le alleanze politiche sui programmi e non sui giochi di potere, sugli affari o sulle vendette personali, mettendo al centro la questione morale; 3) Coinvolgendo la popolazione, in particolare i giovani, interessati alle grandi sfide cui oggi San Marino, nell’ambito dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, deve far fronte, come la riduzione del debito estero, il cambiamento climatico, la formazione, l’accesso ai servizi, la salvaguardia della sanità pubblica o, ancora, le sfide legate all’emergenza casa, alle nuove tecnologie e all’innovazione.

In questo senso si è aperta una seria riflessione rispetto al progetto di aggregazione dell’area di centro sinistra da sempre voluto da Libera e che ha visto l’ avvicinarsi del Partito Socialista prima, che correrà in lista con noi, e poi del Partito dei Socialisti dei Democratici.

Le intempestive e contraddittorie uscite mediatiche del Psd sono state stigmatizzate dal Direttivo considerando prioritario il progetto politico, la chiarezza nella proposta, e non le singole esigenze di partito o personali.

Libera vuole riorganizzare l’area del centro sinistra con un approccio serio, costruttivo, coerente, slegato dai metodi della vecchia politica che in passato ha creato danni al sistema, scevro da personalismi che poco hanno a che fare con la progettualità politica, riformista e progressista di cui ha bisogno il nostro Paese.

Su questi indirizzi il Direttivo di Libera proseguirà, insieme agli altri organismi del Partito, a svolgere la sua azione e i confronti necessari in vista delle prossime elezioni politiche del 9 Giugno.

Libera