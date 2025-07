San Marino Concert Band, tre serate di emozioni 2025. Un trionfo di musica e partecipazione al Campo Bruno Reffi di San Marino

Un’edizione da ricordare, che ha confermato quanto la musica, quando è autentica, condivisa e curata, sia uno degli strumenti più potenti per unire le persone.

“Tre Serate di Emozioni” ha colpito ancora.

San Marino, 7 luglio 2025 – Con il concerto di Enrico Ruggeri si è conclusa ieri sera la quarta edizione di “Tre Serate di Emozioni”, un evento che ha saputo superare ogni aspettativa per qualità artistica, coinvolgimento del pubblico e impatto culturale. Le tre serate, svoltesi il 4, 5 e 6 luglio nello scenario incantevole del Campo Bruno Reffi, hanno registrato il tutto esaurito, con una platea gremita di spettatori attenti ed entusiasti.

Il progetto, firmato dal Maestro Dino Gnassi, si è confermato ancora una volta come una delle rassegne musicali più rilevanti e riconosciute del panorama estivo sammarinese. La sua direzione artistica e gli arrangiamenti originali della San Marino Concert Band hanno elevato ogni performance, guadagnandosi non solo l’ovazione del pubblico ma anche il rispetto e l’ammirazione professionale degli artisti ospiti.

4 luglio – Drupi: il carisma senza tempo

La rassegna si è aperta con un concerto vibrante di emozioni grazie a Drupi, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza scenica magnetica e una voce ancora capace di toccare corde profonde. Brani iconici come Piccola e fragile, Sereno è, Regalami un sorriso e Sambario hanno risuonato con intensità, accompagnati da arrangiamenti orchestrali che hanno valorizzato ogni sfumatura melodica. Un inizio di altissimo livello, con un artista che ha dimostrato di essere, ancora oggi, una colonna della musica italiana.

5 luglio – Karima: potenza e raffinatezza

La seconda serata ha visto protagonista Karima, che ha incantato la platea con la sua voce potente, elegante e piena di sfumature soul. Il pubblico ha potuto apprezzare un repertorio variegato e ricercato, che ha spaziato da Superstitious e Street Life a emozionanti interpretazioni di The Greatest Love Of All, Anna verrà e Come ogni ora. Con un mix perfetto di tecnica e passione, Karima ha saputo fondere raffinatezza stilistica e grinta espressiva, affermandosi come una delle più grandi interpreti della scena contemporanea.

6 luglio – Enrico Ruggeri: la forza della parola e della musica

A chiudere la rassegna è stato Enrico Ruggeri, in una performance autorevole e intensa, che ha attraversato con lucidità e potenza le sue più celebri composizioni. Canzoni come Il mare d’inverno, Primavera a Sarajevo, Polvere, Contessa, Il cielo di Milano e Mistero hanno raccontato un’Italia poetica, profonda e vera, grazie a testi di rara intensità e ad arrangiamenti orchestrali che ne hanno amplificato l’impatto emotivo. Ruggeri ha saputo coniugare solidità artistica e carisma in un concerto memorabile.

San Marino Concert Band: un’orchestra protagonista

Elemento portante di tutte le serate è stata la straordinaria San Marino Concert Band, che con padronanza tecnica e sensibilità interpretativa ha dato vita a performance orchestrali impeccabili. Gli artisti ospiti hanno più volte elogiato pubblicamente la qualità musicale dell’ensemble, riconoscendo nella band un partner artistico di altissimo livello.

Maestro Dino Gnassi: una firma di garanzia

La direzione artistica e gli arrangiamenti del Maestro Dino Gnassi hanno rappresentato la spina dorsale del progetto. In questi anni, Gnassi ha saputo costruire un’identità musicale solida e riconoscibile, trasformando “Tre Serate di Emozioni” in una rassegna d’eccellenza che coniuga tradizione e innovazione, spettacolo e profondità.

Un evento reso possibile grazie al sostegno delle istituzioni e degli sponsor

La manifestazione ha beneficiato del patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, e del supporto di partner fondamentali come SIT Group, Giochi del Titano e Summer Season, con Luisè Social Media in qualità di sponsor tecnico e responsabile della comunicazione e promozione.

San Marino Concert Band