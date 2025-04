San Marino. Concerto della Banda Militare in onore degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che sabato 5 aprile 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di Città, si terrà il consueto concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi.

La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, offrirà al pubblico un programma di musiche, immagini e il racconto del passaggio del fronte di guerra nel 1944. In qualità di Paese neutrale e ospitale, la Repubblica di San Marino ha accolto oltre 100.000 sfollati durante l’arretramento della Linea Gotica e l’avanzata delle truppe alleate che liberavano l’Italia centro settentrionale, subendo inoltre alcune incursioni aeree e un terribile bombardamento.

Il tema è stato trattato lo scorso anno in occasione dell’80° anniversario della istituzione della Milizia confinaria, e ora viene riproposto durante il concerto della Banda Militare, con alcune differenze e qualche aggiornamento nel programma musicale, per completare uno straordinario patrimonio documentale, storico e culturale. Il tema permette di ricordare ai sammarinesi gli atti di eroismo quotidiano compiuti in quei mesi, alle soglie della agognata fine delle ostilità in Italia, per giungere poi alla Liberazione dal nazi-fascismo, il 25 aprile 1945, di cui in questo mese ricorre l’80° anniversario.

L’evento istituzionale, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è ad ingresso gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

San Marino, 2 aprile 2025/1724 d.f.R.