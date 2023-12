San Marino. CONCERTO DI NATALE “Sulle ali della Fantasia”. Teatro Titano – San Marino Citta – sabato 23 dicembre 2023 

Prima recita ore 18:00 – seconda recita ore 21:00

L’Istituto Musicale Sammarinese organizzerà il Concerto di Natale “Sulle ali della Fantasia” presso il Teatro Titano di San Marino Città. L’evento si svolgerà il 23 dicembre in due recite, alle 18:00 e alle 21:00. Il concerto sarà patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con il contributo degli Istituti Culturali e la collaborazione della Giunta di Castello di San Marino Città. Il Coro di Voci Bianche e l’Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese, sotto la direzione del M° Massimiliano Messieri, saranno protagonisti della serata. La colonna sonora del concerto sarà dedicata alle musiche dei film della Walt Disney e ai cartoni animati, offrendo al pubblico un viaggio magico attraverso le note che hanno segnato la nostra memoria. Tutti i brani eseguiti sono stati arrangiati per l’occasione dal M° Marco Capicchioni. L’obiettivo dell’Istituto Musicale Sammarinese è quello di valorizzare le attività della scuola, creando un evento culturale che metta in luce le grandi potenzialità dell’Istituzione musicale.

Biglietti:

omaggio fino a 6 anni

Ridotto: € 8 riservato agli under 18 e over 65

Intero: € 15

Prevendita presso il Botteghino del Teatro Titano mercoledì 20 dicembre giovedì 21 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:00 e sabato 23 dicembre dalle ore 14:30

Info:

Tel. 0549 883100 – web: www.ims.sm – mail: [email protected]