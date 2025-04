San Marino, concerto “In dulcedine et ardore” nella Rassegna Musicale di Primavera

Dopo il successo del concerto inaugurale con la New Balance Saxorchestra, la Rassegna Musicale di Primavera, promossa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, prosegue con il primo dei due appuntamenti dedicati alle Sacre Musiche.

Sabato 5 aprile, alle ore 21:00, nella Chiesa di San Francesco di San Marino, si terrà il concerto dell’Ensemble Celesti Fiori, coordinato dalla Prof.ssa Lia Serafini. Il programma, intitolato In dulcedine et ardore, propone una selezione di mottetti tratti dal Quinto Libro di Alessandro Grandi (Celesti Fiori, Venezia 1625). I brani, con testi ispirati al Cantico dei Cantici e ai Salmi, si distinguono per la loro ricchezza armonica e per la varietà di artifici musicali, cromatismi e alternanze ritmiche, che esaltano il significato del testo sacro.

A seguire, il concerto renderà omaggio a Claudio Monteverdi, proponendo alcuni dei suoi madrigali più celebri in una versione intima e rara. Qui, la passione amorosa e a tratti erotica dei versi originari lascia spazio a testi mistici e religiosi in latino, perfettamente aderenti alla musica originale. Questa trasformazione è opera di Aquilino Coppini, contemporaneo di Monteverdi e uomo di lettere al servizio del Cardinale Borromeo, che con grande maestria ha “convertito a lo divino” i capolavori monteverdiani, mantenendo intatti ritmi, accenti e fonemi, per elevare il fervore terreno a una dimensione mistica e contemplativa.

L’Ensemble Celesti Fiori è composto da sei cantanti e due musicisti dedicati alla realizzazione del basso continuo.

L’ingresso è gratuito. Un evento da non perdere!

