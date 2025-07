San Marino: concluso il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità, focus su bioetica, psicologia e promozione della salute

Si è concluso giovedì 26 giugno 2025, con la discussione degli elaborati finali e la cerimonia di consegna degli attestati, il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità promosso dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. L’annuncio è stato diffuso oggi, giovedì 10 luglio, tramite un comunicato ufficiale dell’Ateneo sammarinese.

Sette docenti dell’università del Titano hanno curato diciassette lezioni, sviluppando un’offerta formativa che ha approfondito temi di grande attualità nel campo della sanità e della promozione della salute. Tra gli ambiti trattati: bioetica, psicologia, telemedicina, ambiente e stili di vita, sanità pubblica e progettazione di interventi per la promozione della salute.

Il Master ha riservato particolare attenzione ai sistemi di assistenza territoriale, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di operare in modo efficace e integrato nelle comunità. A questo proposito, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, ha sottolineato: “In un contesto sanitario in continua evoluzione, formare professionisti capaci di operare in maniera efficace e integrata è una priorità. Il nostro impegno è volto allo sviluppo di nuove competenze e alla valorizzazione del ruolo dell’infermiere di comunità, figura chiave per la sanità del futuro”.

Tra gli obiettivi principali del percorso formativo figurano lo sviluppo di competenze per instaurare relazioni di fiducia con i pazienti, la gestione di strategie orientate alla prevenzione e alla promozione della salute, la realizzazione di un’assistenza centrata sui bisogni individuali, il coinvolgimento nei progetti di ricerca, e la promozione dell’educazione terapeutica all’interno del nucleo familiare.

Il Master si inserisce nel più ampio impegno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari, contribuendo alla formazione di figure sempre più specializzate e pronte ad affrontare le sfide della sanità moderna.