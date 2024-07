San Marino. Conference League: La Fiorita è a Istanbul, alle 20:00 testerà il terreno del Basaksehir Faith Terim Stadium

La Fiorita ha raggiunto Istanbul nel primo pomeriggio di oggi con volo diretto da Rimini per la città turca.

Questa sera, alle ore 20:00 locali (le 19:00 in Italia) è previsto l’allenamento di rifinitura al Basaksehir Faith Terim Stadium, l’impianto che domani era ospiterà la sfida d’andata del secondo turno preliminare di Uefa Conference League contro l’Istanbul Basaksehir, tra le cui fila milita, tra gli altri, l’ex Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana Krzysztof Piatek.

Prima dell’allenamento il tecnico Thomas Manfredini e il portiere Gianluca Vivan incontreranno la stampa locale.

“Sarà una partita complicata – anticipa il tecnico -. Affronteremo una squadra di tutt’altro livello rispetto all’Isloch. Dovremo scendere in campo vivendo la partita come premio per quello che abbiamo fatto, ma cercando di dare il massimo, consapevoli di incontrare dei professionisti. Il nostro obiettivo deve essere dare tutto quello che abbiamo, non ponendoci limiti ma essendo comunque realisti”.

La Fiorita