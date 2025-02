San Marino. Conferenza Stampa Congresso di Stato. Sds Territorio Matteo Ciacci: ”Governo al lavoro su progetti di sviluppo, politiche abitative, riforma fiscale e cittadinanza”

Il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, è intervenuto pubblicamente per esprimere la posizione del governo sul caso ”San Marino World” e ha sottolineato l’importanza della tempestività con cui il Congresso di Stato ha affrontato la questione, stigmatizzando con forza la comunicazione errata diffusa attraverso il sito web. Secondo il Segretario, è fondamentale approfondire il caso per verificare eventuali irregolarità e, se necessario, adottare ulteriori provvedimenti.

“Abbiamo stigmatizzato con forza una comunicazione errata sulla quale sarà necessario approfondire eventuali rilievi di irregolarità”, ha dichiarato Ciacci, aggiungendo che questa situazione potrebbe portare a decisioni aggiuntive qualora emergessero elementi rilevanti.

Ma è anche importante ribadire l’impegno del governo in una politica propositiva e orientata allo sviluppo. Ciacci ha evidenziato che, al netto del periodo iniziale di rodaggio, l’attività dell’attuale Congresso di Stato è ora a pieno regime, con un’agenda politica fitta di provvedimenti significativi.

“Il Congresso di Stato e la maggioranza non sono impegnati esclusivamente a rispondere a critiche legittime, ma stanno lavorando a una politica propositiva e incisiva”, ha dichiarato il Segretario.

Tra i progetti su cui si concentra l’attenzione dell’esecutivo figurano, La legge sviluppo, che ha già completato la seconda lettura e include misure mirate per le piccole imprese e settori specifici, Le politiche abitative, con interventi dedicati a contrastare l’emergenza casa e avviare un ragionamento strutturato sulle residenze, la riforma fiscale e l’ICEE, strumenti importantissimi per mantenere attrattivo il sistema economico sammarinese e la legge sulla cittadinanza, in fase di approfondimento e discussione in Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario Ciacci ha inoltre voluto sottolineare l’importanza del coinvolgimento del Consiglio Grande e Generale in tutte le fasi del processo legislativo, garantendo trasparenza e partecipazione su temi di fondamentale importanza per il futuro del Paese.

“Vogliamo dare un messaggio di propositività e di slancio”, ha concluso il Segretario, “perché avere un Consiglio Grande e Generale ricco di provvedimenti è segno di vitalità politica e di concretezza amministrativa”.

La roadmap tracciata dal governo, dunque, si proietta verso un futuro di crescita e sviluppo, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla tutela dell’immagine della Repubblica e sull’attrattività del sistema economico sammarinese.

