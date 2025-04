Il giorno martedì 29 aprile alle ore 12 presso gli uffici di USL, piano -1, è convocata una Conferenza Stampa per la presentazione del Questionario elaborato dall’Osservatorio su Violenza e Molestie nel mondo del lavoro. In quella cornice USL, con la mente ancora rivolta alla giornata per la Sicurezza sul Lavoro che si celebra ogni anno il 28 aprile, illustrerà puntualmente anche le modifiche apportate al proprio DVR al fine di aggiornarne i rischi legati alle molestie e violenze.