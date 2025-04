San Marino. Confermata la notizia pubblicata da GiornaleSM circa le dimissioni della dott.ssa Laura Viola e del dott. Mario Nicolini

“E’ vero che sono state presentate le dimissioni di due professionisti dell’Ospedale di Stato – conferma il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni ai microfoni di Rtv San Marino – però non c’è nessuna fuga. Sono dimissioni che sono state accolte per motivi strettamente familiari e personali, non dipendenti dall’ente ma i servizi saranno garantiti perché questi professionisti hanno espressamente chiesto di poter continuare la loro collaborazione con un contratto di lavoro diverso”, a convenzione.

E comunque sono già in essere collaborazioni anche con professionisti esterni che hanno chiesto di venire ad operare nella nostra struttura ospedaliera; a breve poi potranno essere emessi anche dei bandi di selezione internazionale e nel giro di qualche settimana firmeremo anche un importante accordo di collaborazione con l’Università di Modena che metterà a disposizione dei professionisti medici e anche specializzandi per la nostra struttura ospedaliera.

Colgo l’occasione per richiamare un senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti in un momento non facile dove dobbiamo comunque continuare a garantire i servizi, la tutela della salute pubblica in momenti in cui ci sono state lunghe assenze non prevedibili e problematiche non indifferenti a cui Ente e Comitato Esecutivo devono quotidianamente far fronte e dare risposte”.

Avevamo scritto: