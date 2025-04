San Marino. Confermato Roberto Sarti alla guida del Cailungo

La s.p. Cailungo e il Direttore Sportivo Francesco Vagnini sono lieti di annunciare la conferma di Mister Roberto Sarti alla guida della prima squadra per la stagione 2025/2026.

L’allenatore proseguirà così il percorso iniziato la scorsa stagione, culminato con una seconda parte di campionato in netta crescita, che ha portato nuove certezze e rinnovate ambizioni. Il Cailungo è pronto a ripartire, e lo fa con un primo passo importante: la riconferma del proprio condottiero in panchina.

Mister Sarti ha commentato così:

“È stata una stagione complicata per i Rosso-Verdi, con un inizio difficile e pochi risultati. Ma nella seconda parte abbiamo dimostrato di saper reagire, con buone prestazioni e risultati incoraggianti.”

Una base solida da cui ripartire, come sottolineato anche dal D.S. Vagnini, in piena sintonia con la società, che vede in Mister Sarti il primo tassello per costruire una nuova stagione all’altezza delle aspettative.

