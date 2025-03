San Marino. Confesso: MI sento quasi un eroe per essere riuscito a leggerlo tutte le 4 pagine di Rf di ieri. … di un lettore

Carissimo Marco

Ho visto il comunicato stampa ( lunghissimo) di RF. Una lunga difesa tutta basata sull’attacco alla presidente Tomasetti (per ben 4 pagine!)

Confesso di sentirmi quasi un eroe per essere riuscito a leggerlo tutto. Non credo ce ne saranno stati molti altri. Dopo questa lunga e noiosa lettura mi sorge una domanda: ma perché RF odia tanto la Tomasetti?

Quando la Tomasetti e’ arrivata a San Marino il sistema finanziario andava malissimo. Avevamo molti problemi. Adesso la situazione è’ molto migliorata. Direi trasformata. Dopo anni di improbabili presidenti ( siamo arrivati ad avere un egiziano che non parlava l’italiano e che e’ sotto processo) pagato diversi multipli rispetto a lei. Dopo un’ infelice stagione di direttori che dopo un mese scappavano e di zero dialogo con l’Italia perché RF odia tanto una persona che a lavorato a testa bassa per anni portando solo ottimi risultati?

Chi li ha ottenuti questi risultati se non li avesse ottenuti lei?

Ucci che RF ha sempre osteggiato?

Vivoli che e’ arrivato anni dopo ma che comunque ha subito la stessa sorte della Tomasetti ( indagini farlocche di Buriani comprese)? Il governo attuale uscente?

A chi RF e’ costretto a fare i complimenti?

Un lettore