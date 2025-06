San Marino, confronto tra Ambasciata d’Italia e Comites sui servizi consolari: focus su passaporti, CIE e nuove sfide

Nei giorni scorsi una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai Consiglieri Valter Bartolini, Laura Corbelli e Filippo Guidi è stata ricevuta da S.E. l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci, dal Funzionario Vicario Oreste Rosati e dall’Assistente Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a San Marino Samuela Pandolfini.



L’incontro, avvenuto nella splendida cornice della sala riunioni del prestigioso palazzo di Via Onofri, è stato l’occasione per fornire al Comites San Marino una rappresentazione plastica dell’enorme volume di lavoro che l’Ambasciata svolge quotidianamente e che va dall’attività diplomatica, all’organizzazione di eventi culturali, alla gestione dei servizi consolari (tra i quali ruolo preminente rivestono il rilascio dei passaporti e delle carte di identità, per i quali si registra una domanda in costante crescita), gli adempimenti in materia di Stato Civile, pubblicazioni di matrimonio, cambi di cognome, la gestione delle pratiche relative alla cittadinanza italiana (naturalizzazione, perdita, riacquisto, ricostruzione), la gestione delle adozioni internazionali, il riconoscimento dei titoli di studio, gli atti prodromici alle iscrizioni all’AIRE e non ultimi per volume di richiesta, il rilascio di visti e di codici fiscali.

Con riferimento alle carte di identità, i rappresentanti dell’Ambasciata hanno ricordato la scadenza del 3 agosto 2026, ovvero la data ultima di validità della carta di identità cartacea. A partire da tale data infatti, in base al Regolamento UE 2019/1157 le carte d’identità in formato cartaceo dovranno essere sostituite dalle carte di identità elettroniche, non essendo tali documenti cartacei più utilizzabili neanche per viaggiare all’estero, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Occorre pertanto che i cittadini italiani abbiano contezza di questa importante scadenza, in modo da non perdere l’opportunità di utilizzare un documento, come la carta di identità elettronica, ormai divenuto indispensabile, in quanto la CIE, oltre ad attestare l’identità del cittadino, costituisce un documento di viaggio valido per spostarsi negli Stati dell’Unione Europea, dello Spazio Schengen non UE (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein) ed in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. Inoltre la carta di identità elettronica, che riporta il codice fiscale del suo titolare, può essere utilizzata per accedere ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni Italiane, analogamente a quanto è possibile fare utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Un focus particolare è stato dedicato durante l’incontro anche alle strategie che l’Ambasciata d’Italia a San Marino sta mettendo in campo per fornire risposte sempre più celeri all’utenza e per affrontare le sfide che conseguono alla rapida trasformazione della sempre più numerosa comunità degli italiani residenti all’estero e dei lavoratori frontalieri. Nonostante la limitatezza delle risorse umane e strumentali a disposizione ed il concomitante progressivo incremento della domanda di servizi consolari, l’Ambasciata è comunque riuscita a garantire un servizio efficiente, riducendo nel 2025 i tempi di attesa tra il momento della prenotazione e l’erogazione del servizio. Ad esempio, attualmente le tempistiche per il rilascio dei passaporti sono di circa 3 mesi dalla prenotazione (in costante riduzione rispetto ai 9 mesi registrati nel 2023), mentre sono di circa 8 mesi per il rilascio delle carte di identità elettroniche (rispetto ai 12 mesi rilevati nel 2024).

I principali consigli per l’utenza sono comunque in ogni caso quello di informarsi sull’erogazione dei servizi consolari, consultando frequentemente il sito web dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, recentemente rivisto, aggiornato ed arricchito di contenuti, e quello di prenotare per tempo gli appuntamenti, evitando richieste a ridosso della data di scadenza del proprio documento.

Prima del commiato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ricordato con profonda commozione Michele Schiavone, Segretario Generale degli Italiani all’estero, scomparso un anno fa e da sempre al servizio della comunità degli italiani all’estero.

Comunicato stampa congiunto di Ambasciata d’Italia a San Marino e Comites San Marino