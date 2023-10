San Marino. Congresso di Stato. LAVORO A TEMPO DETERMINATO: ACCORDO RAGGIUNTO

Segreteria di Stato al Lavoro, Sindacati e Imprenditori raggiungono l’intesa sulle norme che regolamentano i contratti a termine, temporanei e distacchi.

Al termine di una lunga trattativa si è raggiunta ieri – lunedì 16 ottobre – l’intesa che mette finalmente d’accordo Sindacati e Imprenditori, con la mediazione della Segreteria di Stato al Lavoro.

L’accordo Sociale Tripartito fissa le nuove norme sui contratti di lavoro a tempo determinato, le prestazioni di lavoro temporaneo e i distacchi di lavoratori, con un Decreto Delegato previsto dagli articoli 17, 20 e 24 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 – Riforma delle norme relative all’occupazione. Un punto d’incontro che soddisfa le esigenze delle Organizzazioni dei Lavoratori e delle Associazioni datoriali, alla ricerca di quelle flessibilità richieste dall’attuale mercato del lavoro pur nel rispetto delle tutele necessarie per i lavoratori.

L’Accordo passerà al vaglio degli Organismi Dirigenti delle tre organizzazioni sindacali, convocati per giovedì 19 ottobre, mentre la Segreteria di Stato per il Lavoro, in rappresentanza di tutti i firmatari, ha già trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale copia del testo e delle proposte di emendamento al decreto Delegato 18 agosto 2023 n.120 “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori”, per l’approvazione da parte dei Gruppi Consiliari.

Il Congresso di Stato