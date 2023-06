San Marino. Congresso di Stato: Senso di responsabilità e dovere istituzionale

Il Governo prosegue nella sua attività e assegna le deleghe ad interim nell’intento di non perdere una serie di importanti opportunità

Il Congresso di Stato ha affidato oggi le nuove deleghe ad interim.

Al Segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Ugolini il compito di assumere le funzioni relative a Sanità, Sicurezza Sociale e Pari Opportunità; al Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi la responsabilità politica di Affari Interni, Funzione Pubblica, Affari Istituzionali e Rapporti con le Giunte di Castello; al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari la delega agli Affari Politici; Previdenza e Affari Sociali vengono assegnati al Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini mentre la delega all’Innovazione Tecnologica passa al Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi.

Una decisione assunta nella consapevolezza degli appuntamenti che attendono l’esecutivo ma soprattutto il Paese nelle sue traiettorie di sviluppo, e che deriva dalla necessità di non perdere quelle opportunità legate a progetti specifici che oggi sono in dirittura d’arrivo e che attendono di essere portati a compimento.

In questi anni si è lavorato intensamente per mettere in sicurezza il Paese e una battuta d’arresto si rivelerebbe dannosa.

Sul tavolo ci sono numerosi interventi di legge che rappresentano le risposte attese dai cittadini, la conclusione del negoziato con l’Unione Europea, l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità al debito, solo per citare alcuni impegni urgenti.

Il termine governo deriva dal latino gubern?re, che significa “reggere il timone” ed è quello che riteniamo necessario fare in questo momento senza cedere alle logiche di chi mira a cambiare tutto per non cambiare niente.

San Marino, 5 giugno 2023/1722 d.f.R.