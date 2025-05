SAN MARINO. CONGRESSO PSD – ”STESSE RADICI – NUOVI ORIZZONTI” 26-27 ottobre 2024

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) si prepara al 44° Congresso con una rinnovata energia e una maggiore coesione interna, mirando a delineare un nuovo assetto organizzativo. Il tema centrale dell’incontro, intitolato “Stesse radici, nuovi orizzonti”, mette in luce l’evoluzione del partito, radicato nei propri valori storici ma orientato verso un futuro con una visione più ampia e una forte connessione europea.

Luca Lazzari, presidente del PSD, ha spiegato che il Congresso rappresenta un’occasione per riflettere e rafforzare il progetto politico del partito, che negli anni ha saputo affrontare sfide importanti. L’evento si svolgerà presso il Teatro Titano il 26 e 27 ottobre 2024, e si propone di tracciare un percorso che coniuga tradizione e rinnovamento, con un’attenzione particolare al contesto internazionale.

Tra i temi trattati, la revisione dello statuto e l’organizzazione interna sono fondamentali per preparare il partito alle nuove sfide politiche, specialmente in vista dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Secondo Gerardo Giovagnoli, segretario del PSD, è essenziale che il partito sia in grado di agire con una prospettiva internazionale, adattandosi alle dinamiche europee senza perdere la propria identità.

Un altro aspetto importante del Congresso sarà il rafforzamento del movimento giovanile, che sta acquisendo sempre più rilevanza all’interno del partito. Alice Casadei Menghi, rappresentante dei giovani, ha espresso la speranza che il loro contributo venga riconosciuto, sottolineando l’importanza della fiducia riposta nei giovani membri del PSD.

Il Congresso del PSD sarà un momento di svolta, capace di unire l’esperienza consolidata del passato con nuove prospettive di crescita, sia a livello nazionale che europeo