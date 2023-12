San Marino. CONSEGNATO ALLA REGGENZA IL NUOVO ANNUARIO IDENTITÀ SAMMARINESE. Venerdì 15 sarà presentato al pubblico da Corrado Carattoni

Nella storica Sala del Consiglio dei XII, dominata dal fascino del dipinto del Guercino che raffigura San Marino mentre sostiene e benedice la città, a Palazzo Pubblico, in un’atmosfera particolarmente solenne, il 13 dicembre l’Associazione Dante Alighieri ha presentato agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, il nuovo numero di “IDENTITÀ SAMMARINESE – Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Alla presenza di alcuni autori, ha introdotto la presentazione il Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi, il quale, con un intervento ampio e molto approfondito, ha voluto tra l’altro sottolineare come “il volume, pubblicato con cadenza annuale da 2009, sotto il coordinamento editoriale della dottoressa Paola Masi, sia uno dei rari testi stampati a San Marino che raccoglie saggi di carattere scientifico, frutto di studi e ricerche, sui temi della politica, del diritto, della storia, della cultura. Tale lavoro editoriale, che per tradizione viene presentato annualmente nel mese di dicembre, anche per essere utilizzato come preziosa strenna natalizia, costituisce una significativa testimonianza della passione e dell’impegno di tanti sammarinesi e di autorevoli studiosi esteri che mettono a disposizione della nostra comunità il loro sapere e le loro ricerche”. Dopo aver fatto ampio cenno agli articoli di particolare rilievo, il Segretario di Stato ha concluso con un “sentito ringraziamento per la meritoria iniziativa editoriale che rappresenta ogni anno un qualificato strumento per la riflessione culturale democratica del nostro paese. … Confermo la mia piena disponibilità a collaborare e sostenere le iniziative dell’associazione Dante Alighieri indirizzate alla promozione della cultura e alla riscoperta delle nostre radici e della nostra identità di piccolo stato indipendente”.

E’ poi intervenuto il presidente, Franco Capicchioni, che ha manifestato all’Ecc.ma Reggenza l’impegno che l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri dedica alla promozione della cultura in Repubblica, sulla base delle specifiche finalità previste dal proprio statuto, sia fornendo occasioni e strumenti essenziali per lo studio ed il sapere sammarinese, sia nel contribuire a rafforzare i rapporti con la vicina Italia, che vanno sempre più consolidati, in un’ottica di costruttiva sinergia, come ha sottolineato con grande rilievo lo stesso Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nella sua recente visita a San Marino.

IDENTITÀ SAMMARINESE è diventato negli anni un’iniziativa editoriale centrale nel panorama della vita intellettuale e civica sammarinese, quindi altamente significativa sia per gli specialisti che si occupano dei numerosi temi trattati, sia per gli appassionati cittadini che hanno a cuore il proprio Paese; dunque un vero e proprio laboratorio di cultura e di democrazia di grande interesse. E’ infatti motivo di soddisfazione considerare che i quindici volumi pubblicati fino ad oggi costituiscono una pregevole collana che arricchisce la biblioteca delle famiglie sammarinesi.

Nei numeri dell’Annuario complessivamente quasi 200 autori, sammarinesi ed italiani, di cui ben 18 in quest’ultimo volume, hanno messo a disposizione i loro saperi al fine di dare un contributo per far scoprire e rafforzare nei nostri giovani e nella popolazione del nostro piccolo Stato il concetto di identità, che proviene unicamente dalle nostre radici storiche e culturali e che deve consolidarsi anche al di fuori dei confini della nostra Repubblica.

Espressioni di vivo apprezzamento sono state infine pronunciate dai Capitani Reggenti i quali hanno osservato come “l’opera editoriale che da tradizione viene sempre consegnata in questo periodo, in anteprima, nelle mani della Reggenza rappresenta una preziosa summa intellettuale di apporti di particolare rilievo. I pregevoli contributi di stimati autori alimentano in maniera virtuosa una riflessione da parte della comunità sui valori della libertà e della democrazia. Gli argomenti protagonisti del volume percorrono un viaggio peculiare che attraversa molteplici tematiche e discipline. Essi sono uniti dal filo sottile e indissolubile che costituisce la trama unica e speciale dell’identità democratica della nostra Repubblica” In tal modo si “permette di meglio conoscere e far conoscere la complessa realtà di uno Stato in grado di custodire e valorizzare la memoria del proprio passato e il proprio patrimonio, ma anche di proiettare lo sguardo sull’avvenire”.

Il Presidente Capicchioni, al termine dell’Udienza, ha consegnato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato il nuovo libro di IDENTITA’ SAMMARINESE 2023 a loro dedicato, ringraziando per le significative e lusinghiere parole di stima e di apprezzamento. Ha quindi presentato gli autori presenti all’incontro.

Da giovedì il 15° volume, che contiene numerosi saggi di storia e di memoria, di argomenti sociali, di beni culturali e di bellezza del patrimonio artistico e monumentale, di filatelia, di numismatica e di letteratura, sarà disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica.

Venerdì 15 dicembre la presentazione ai soci della Dante, alla stampa e al pubblico, che sarà curata dal dottor Corrado Carattoni: l’appuntamento, con ingresso libero, è alle ore 17,45, presso la Sala Enzo Donald Mularoni presso la sede della Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari 2, in Città.

