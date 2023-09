San Marino. Consiglio 11.09.23. Concluso il dibattito in comma Comunicazioni, si cerca una mediazione sulle residenze fiscali non domiciliate

Nel pomeriggio prosegue e si conclude il dibattito in comma Comunicazioni, con gli appelli bipartisan alla responsabilità per superare l’impasse sull’Assestamento di Bilancio. Dopo le risposte alle interpellanze, prima di procedere, come da ordine del giorno, alla ripresa- per la terza sessione consiliare di fila- dell’esame in seconda lettura della Variazione al Bilancio 2023, i lavori pomeridiani sono sospesi un’ora in anticipo. Si cerca così di dare la possibilità a governo-maggioranza e opposizione di giungere a una mediazione rispetto al nodo delle residenze fiscali non domiciliate, prima della ripresa dei lavori in seduta notturna.

