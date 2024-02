San Marino. Consiglio Centrale PDCS del 21 febbraio 2024

Il Consiglio Centrale del PDCS si è riunito nella serata di mercoledì 21 febbraio, svolgendo un ricco e partecipato dibattito, caratterizzato da numerosi interventi, nella Sala Montelupo di Domagnano, gremita di presenze.

La maggior parte degli intervenuti ha rimarcato la necessità di compiere nel più breve tempo possibile una valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della legislatura, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati di fronte ad uno scenario politico in rapida evoluzione e di fronte alla eventualità di uno scioglimento del Consiglio Grande e Generale, definendo la linea strategica da adottare e gli obiettivi da perseguire, a partire da alcuni punti fermi tra i quali, prioritariamente, la governabilità e l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nella prossima Legislatura.

Il Consiglio Centrale, in qualità di organo deliberativo del Partito, ha confermato nella sostanza gli orientamenti indicati dalla Direzione del PDCS, nella riunione del 20 febbraio.

E’ stata condivisa l’esigenza di impostare il prossimo lavoro attorno ad alcuni Macro-Temi già ravvisati dalla Direzione, considerati di importanza strategica per il futuro del Paese, con l’intenzione di dare vita ad una piattaforma programmatica che dovrà fornire le coordinate per il processo di avvicinamento alle prossime elezioni e la definizione delle alleanze. Un passaggio che dovrà necessariamente svolgersi nel segno della massima condivisione con la base del Partito, rappresentata dalle Sezioni.

E’ emerso, al contempo, la volontà di impegnarsi per un ampliamento del confronto con le delegazioni delle forze politiche di maggioranza ed opposizione, al fine di garantire un percorso di continuità che rappresenti la naturale prosecuzione dell’attuale legislatura, senza cedere ai tatticismi elettorali ma ponendo l’accento su una proposta politica forte, gettando le basi per la formazione di una compagine di governo in grado di assumere con piena operatività la guida del Paese.

Dagli intervenuti è parsa chiara la consapevolezza dell’approvazione che giunge alla Democrazia Cristiana dal proprio elettorato, che ha riconosciuto al Partito l’aver dato prova di responsabilità, capacità di governo e coerenza politica. Elementi fondamentali, dai quali la prossima campagna elettorale non potrà in alcun modo prescindere.

L’Ufficio Stampa del PDCS