San Marino, Consiglio Grande e Generale, mattinata fra Istanze d’Arengo accolte e respinte: no alla deducibilità delle spese veterinarie

Il Consiglio Grande e Generale ha ripreso i lavori con una serie di discussioni cruciali che hanno riguardato diverse istanze presentate. Tra le proposte discusse, una delle più rilevanti ha riguardato l’ampliamento della visibilità del servizio di trasporto pubblico che collega Rimini alla Città di San Marino. La proposta, mirata a migliorare la fruizione dei cittadini tramite la principale piattaforma online, è stata approvata.

Un’altra istanza importante che ha suscitato ampio dibattito è stata quella relativa alla deducibilità delle spese veterinarie per gli animali da compagnia. La proposta è stata respinta con un voto di 13 contrari e 7 favorevoli. In merito, il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, ha spiegato che tutte le potenziali modifiche fiscali, incluse le deduzioni, saranno valutate in occasione della riforma dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IGR), che sarà essenziale completare entro la fine dell’anno.

Sul fronte educativo, è stata approvata la creazione di un’équipe psicopedagogica scolastica, destinata a supportare alunni, insegnanti e famiglie. L’istanza ha ottenuto un ampio consenso, con 28 favorevoli e un solo voto contrario.

In ambito sociale, invece, non ha avuto successo la proposta che chiedeva modifiche normative per garantire una maggiore parità di genere e promuovere la natalità in Repubblica. La proposta è stata respinta con 15 voti contrari e 12 favorevoli, ma il Segretario di Stato per la Sanità, Stefano Canti, ha anticipato una relazione dettagliata che verrà presentata la prossima settimana in commissione.

Nel campo della cultura, il Consiglio ha approvato all’unanimità l’istanza che prevede l’installazione di una targa commemorativa in memoria di Domenico Maria Belzoppi, con l’intento di preservare il suo contributo alla storia sammarinese.

Infine, una proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Maria Giovanna Fadiga, moglie dell’ex ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri, è stata bocciata all’unanimità. Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha ricordato che la cittadinanza onoraria è stata assegnata in casi molto rari e ha sottolineato la necessità di un aggiornamento normativo in materia.

La seduta si è conclusa con un discorso di commiato da parte dei Capitani Reggenti uscenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, che hanno salutato l’aula in vista della conclusione del loro mandato.