San Marino. Consiglio, prosegue l’esame del Progetto di legge “Interventi straordinari per emergenza casa”, presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 aprile, in Consiglio Grande e Generale prosegue l’esame del Progetto di legge “Interventi straordinari per emergenza casa”, presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio.

Culminato il dibattito generale, i lavori entrano nel vivo con l’esame dell’articolato. Confronto acceso in particolar modo sull’articolo 2, riguardante il tema delle residenze atipiche pensionati, che innalza i parametri per accedere al programma, portandoli ad un reddito annuale non inferiore a 120mila euro e contestualmente un patrimonio detenuto non inferiore a 300mila euro. “L’accesso del pensionato atipico sarà più difficile – ha chiarito il Segretario di Stato Matteo Ciacci -. Noi riteniamo che questo intervento sia assolutamente migliorativo. Ed interviene rispetto ad un fenomeno che ha visto un proliferare di nuovi residenti, che sotto il punto di vista del gettito fiscale hanno portato a risultati discreti. E questo ha generato un sistema immobiliare un po’ drogato e che rende difficile la vita a tante coppie e giovani che vogliono andare in affitto”.

Tra gli articoli affrontati, anche il numero 3 che riguarda la Coabitazione Intergenerazionale Temporanea, frutto di un emendamento proposto in Commissione da Repubblica Futura. L’Aula si sofferma anche su un emendamento aggiuntivo di Rete, che chiede al Governo di decidere se applicare e adeguare o abrogare la legge 27/1995 riguardante una imposta annuale sugli immobili sfitti di proprietà di persone giuridiche, rimasta fino ad oggi non applicata. Nelle battute finali, i lavori si focalizzano in particolar modo sull’articolo 4, che attiene le disposizioni sui finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi in materia di edilizia sovvenzionata.

Alle 20 la seduta viene sospesa. I lavori riprenderanno nella giornata di martedì 22 aprile.

Ecco il resoconto di Askanews

