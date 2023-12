San Marino. Contratto salariati AASLP: Sindacati raggiungono l’accordo

Sindacati e Confederazioni nazionali dell’edilizia e dei servizi pubblici hanno firmato il rinnovo del contratto dei lavoratori dell’AASLP per il periodo 2022-2024. Dopo una trattativa durata oltre due anni, è stato stabilito un aumento salariale retroattivo dell’1,5% per il 2022, seguito da un ulteriore aumento del 2,5% nel 2023 e del 2% nel 2024. I lavoratori che soddisfano i requisiti riceveranno anche aumenti di anzianità. A differenza dei precedenti rinnovi contrattuali, i lavoratori dell’AASLP avevano già approvato i contenuti di questo accordo in un referendum tenutosi il 5 dicembre. L’accordo dovrà ora essere ratificato dal Consiglio Grande e Generale.

Tra le novità del contratto vi è l’introduzione sperimentale del lavoro notturno e dell’orario estivo fino al 2024. Inoltre, è stato previsto un riconoscimento economico aggiuntivo per i lavoratori delle squadre segnaletiche e del settore viabilità. I sindacati ritengono importante aver concluso una lunga vacanza contrattuale e invitano il governo ad adottare misure per supportare i lavoratori, i pensionati e i cittadini a basso reddito, al fine di proteggere i redditi dal crescente livello di inflazione degli ultimi anni.