San Marino. Convegno ASLEM ”IL DONO CHE CURA – una cultura del Dono che guarda al futuro”. 18 novembre 2023

Un evento utile per fare il punto delle diverse attività intraprese in ambito di donazione di midollo osseo facendo una panoramica dalla realtà Sammarinese ai principali Registri Mondiali, dalle Associazioni Scientifiche e del Terzo Settore.

Questo è l’obiettivo del Convegno “IL DONO CHE CURA – una cultura del Dono che guarda al futuro”, promosso dall’Associazione ASLEM, che si terrà Sabato 18 Novembre 2023 dalle 9.00 alle 13.30 presso Villa BAC, Via Precettore Pubblico, 31, Falciano – Repubblica di San Marino.

“Il momento sarà l’occasione per mettere le basi di un lavoro di progettazione comune in grado di superare le difficili sfide che il momento che stiamo vivendo ci pone sia in ambito sanitario che sociale, con particolare riferimento alla divulgazione, donazione e trapianto di midollo osseo.” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli.

Patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, l’evento toccherà argomentazioni vicine alla salute e al benessere fisico e psicologico del paziente, tematica che intreccia la collaborazione tra Istituzioni nazionali e internazionali con la scelta del singolo donatore che, attraverso un gesto solidaristico, può salvare un paziente oncoematologico in attesa di un trapianto salvavita.

ASLEM pensa come sempre a una progettazione volta al futuro presentando alla cittadinanza, in occasione del Convegno, il progetto “INSIEME” per la riqualificazione del Reparto Oncologico e Oncoematologico dell’Ospedale di Stato di San Marino diretto dal Dott. Mario Nicolini: “Un momento per tutti e di tutti, che vedrà la sua inaugurazione nei primi mesi del 2024” informa la presidente Cavalli “E’ per noi un piacere e un privilegio, di fronte a Ospiti Istituzionali Sammarinesi e Ospiti Internazionali, mostrare come la generosità dei cittadini della Repubblica stia permettendo alla nostra Associazione di fare la differenza per tutti i pazienti oncologici e oncoematologici nel loro percorso di cura.”

La partecipazione al Convegno ASLEM è gratuita, è gradita cortese prenotazione attraverso email a info@aslem.sm.

Inseriamo in allegato il programma e restiamo a disposizione per ogni necessità:

ASLEM (Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e Emopatie Maligne)