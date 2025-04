San Marino. Copiose richieste di residenze atipiche per pensionati. Sds Gatti: ”Alzeremo le soglie, ci interessa più la qualità che la quantità”

Nelle ultime settimane c’è stata una pioggia di domande da parte di chi è interessato a trasferire qui la propria residenza, e “stante le dimensioni del territorio non ce lo possiamo permettere”, afferma il Segretario alle Finanze. “Questa pubblicità – continua Marco Gatti – ci mette probabilmente nelle condizioni di rivedere la normativa per alzare le soglie” dei requisiti richiesti. “L’obiettivo della norma del 2020 – spiega – è favorire l’insediamento in territorio di persone che possano portare valore aggiunto. A noi non interessa la massa ma la qualità”. Fonte Rtv San Marino