San Marino. Coppa Titano BKN301: oggi il ritorno degli Ottavi di finale

È tempo dei primi verdetti stagionali, per quel che concerne la corsa alla Coppa Titano BKN301 che sarà assegnata nella Primavera del 2024. I detentori del titolo della Virtus seguiranno con attenzione l’evoluzione delle gare programmate tra domani e giovedì sera, dispensati come sono da impegni a questa profondità della competizione. Gli uomini di Bizzotto attenderanno la vincente di Murata-Domagnano. A dispetto del rendimento opposto, finora, in campionato, Bianconeri e Giallorossi ripartiranno dallo 0-0 con cui è terminata la sfida di andata. Questa sera al Federico Crescentini di Fiorentino (ore 20:45), un ulteriore pareggio rimanderebbe l’esito della contesa ai tempi supplementari e – se necessario – addirittura alla lotteria dei calci di rigore.

Equilibrio regnante in tutte le partite, salvo San Giovanni-Fiorentino. La squadra di Tognacci è chiamata alla miracolosa rimonta, dopo la pesante sconfitta rimediata poco meno di un mese fa. Per i Rossoblù il 4-1 di allora rappresenta una serie ipoteca sul passaggio del turno, da proteggere questa sera a Domagnano (ore 20:45). Dove ipoteticamente incrocerebbero la vincente di Cailungo-La Fiorita. Nonostante una partita a lunghi tratti gestita dal club di Montegiardino, all’andata un solo gol ha marcato la differenza tra le due squadre: da lì vorrà ripartire il Cailungo, con l’obiettivo di rimettere tutto in equilibrio in termini di risultato aggregato, per poi giocarsi le proprie chance di qualificazione. Per Manfredini il rebus da sciogliere è quello di un infrasettimanale di coppa che spezza due gare fondamentali come quelle con il Cosmos (1-1) e la prossima con la Virtus. Salvo sorprese, Marco Gasperoni – squalificato per la gara al vertice di domenica prossima – sarà sicuro titolare domani a Montecchio (ore 20:45).

Unica gara non visibile su Titani.tv, per via dei lavori di rinnovamento dell’Ezio Conti di Dogana, Pennarossa-Folgore riprenderà dal minimo vantaggio ottenuto dalla squadra di Lasagni lo scorso 28 settembre. Di contro, il club di Chiesanuova – pur sempre battuto in stagione – sta mostrando notevoli progressi, essendo caduta di misura con Juvenes-Dogana e Tre Penne nelle più recenti uscite di campionato. Oggi (ore 20:45) il giovanissimo gruppo di Nobile vorrà regalarsi quantomeno i tempi supplementari, se non addirittura ambire al ribaltone nei novanta minuti.

Chi supererà il turno se la vedrà con la vincente di Tre Fiori-Faetano. Una partita che ha già due precedenti stagionali, entrambi a dir poco avvincenti. Dopo il 2-2 della gara di andata, le formazioni di Pellegrino e De Falco hanno dato spettacolo anche domenica scorsa, impattando sul 3-3 al termine di un incontro palpitante. Per questo, il nuovo atto del derby cromatico – le squadre rappresentano diversi Castelli, quelli di Fiorentino e Faetano – è decisamente aperto a qualsiasi scenario. Ad occhio e croce, non mancherà lo spettacolo giovedì sera ad Acquaviva (ore 20:45).

Come dovrebbe essere garantito, se non altro per l’apicale livello tecnico che esprimono le due squadre, nel confronto tra Cosmos e Tre Penne. Le due formazioni protagoniste della scorsa lotta per il titolo, si misureranno a Montecchio giovedì (ore 20:45), ripartendo dall’1-1 che ha chiuso la partita di andata. Nell’economia del proseguo della competizione è davvero un peccato che una delle due dovrà fermarsi così presto nella rincorsa alla Coppa Titano BKN301: l’anno passato i Gialloverdi vennero eliminati proprio agli ottavi dalla Virtus, poi vincitrice. Quest’anno gli uomini di Berardi dovranno vedersela con i campioni di San Marino in carica.

Il successivo step, per chi leverà le mani al cielo giovedì sera, sarà contro chi uscirà vincente dal binomio Juvenes-Dogana – Libertas. Biancorossazzurri e Granata stanno attraversando periodi di forma diametralmente opposti, ma il club di Borgo Maggiore ha dimostrato nel recente passato di sapersi rigenerare negli impegni di Coppa Titano. Un motivo in più per quelli di Amati per tenere alto il livello di concentrazione all’interno di una partita per la quale potrebbero non essere sufficienti 120’ di gioco. All’andata terminò 1-1, dunque anche qui potranno essere necessari supplementari e calci di rigore per conoscere chi passerà il turno.

Questo il quadro completo delle gare di ritorno degli Ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24, integralmente trasmessi in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Coppa Titano BKN301 2023-24, Ottavi di ritorno SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Domagnano Murata Xhafa (Salvatori, Lerza) – Zani 25/10 20:45 Fiorentino Pennarossa Folgore Ucini (Sapigni, Zaghini) – Mineo 25/10 20:45 Dogana* Cailungo La Fiorita N. Villa (Morisco, Righi) – Hafidi 25/10 20:45 Montecchio San Giovanni Fiorentino Vandi (Giannotti, Notarpietro) – Andruccioli 25/10 20:45 Domagnano Libertas Juvenes-Dogana Beltrano (Bellavista, Gallo) – Luci 25/10 20:45 Acquaviva Tre Fiori Faetano Avoni (Ercolani, Tura) – Ilie 26/10 20:45 Acquaviva Tre Penne Cosmos Albani (Macaddino, Mineo) – Borriello 26/10 20:45 Montecchio Bye per i quarti Virtus

*le partite dallo stadio “Ezio Conti” di Dogana non saranno oggetto di diretta streaming per gli attuali lavori di rinnovamento dell’impianto.

FSGC