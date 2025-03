San Marino. Coppa Titano: domani l’andata dei Quarti di finale

La Coppa Titano è rimasta una questione per sole otto squadre. Oltre alle sette vincitrici degli Ottavi di finale, subentra all’altezza dei Quarti la squadra detentrice – segnatamente La Fiorita. I Gialloblù sfideranno la Juvenes-Dogana domani sera a Domagnano, dove gli uomini di Ceci arriveranno con i favori del pronostico. Nonostante non si siano ancora incrociate in incontri ufficiali, i rendimenti in questo spaccato di stagione parlano chiaro: il club di Montegiardino si presenterà da imbattuta dopo dieci giornate di campionato, le stesse in cui la Juvenes-Dogana non ha ancora centrato un successo. Gli uomini di Achille Fabbri hanno però dimostrato affinità con la Coppa Titano, avendo eliminato il Fiorentino senza incassare reti. Serviranno due partite perfette al club di Serravalle per pensare di creare problemi ai campioni uscenti. Rinunce forzata ad Affonso per Stefano Ceci, mentre Fabbri dovrà gestire quattro giocatori in diffida – tra cui Davide Merli.

Contemporaneamente, a Montecchio, sarà la volta di Faetano-Virtus. Il collettivo di Ricchiuti ha superato con qualche apprensione l’ostacolo Pennarossa al turno e sarà chiamato a misurarsi con l’attuale capolista in campionato, nonché finalista delle ultime due edizioni e detentrice di due Supercoppe. I Neroverdi sono la squadra da battere per tutti e per il Faetano rappresenta una montagna da scalare. A questo si aggiunga che Bizzotto ha potuto centellinare le energie dei suoi uomini di punta –Tortori e Rinaldi su tutti – grazie all’ampio successo nell’ultimo turno di campionato, di fatto già archiviato a fine primo tempo. Sicuro assente Buonocunto per somma di ammonizioni nella doppia sfida col Cosmos.

Decisamente più equilibrati gli appuntamenti programmati sui sintetici di Acquaviva e Dogana. All’Ezio Conti si sfideranno Folgore e Tre Penne. Incrociatesi in campionato non più tardi di tre giorni fa, hanno confermato valori simili – come testimonia il pareggio per 1-1 maturato sabato scorso. Complicato immaginare una sfida che possa esprimere giudizi univoci già domani sera, al termine della gara di andata. Piuttosto, non è da escludere che il prossimo 11 dicembre – quando sono programmati gli incontri di ritorno – ci possa essere un’appendice ai tempi supplementari o addirittura ai rigori. Tornerà a disposizione solo per allora Manuel Miori, appiedato dal giudice sportivo dopo gli ottavi contro il Murata.

Possibile esito posticipato anche nel doppio confronto tra San Giovanni e Tre Fiori, che vivranno il primo atto tra poco più di ventiquattr’ore allo stadio di Acquaviva. Con tre vittorie nelle ultime quattro uscite, cui si somma la sconfitta di misura con La Fiorita, i Rossoneri stanno confermando quanto di buono fatto la scorsa stagione – suggellando l’ottimo periodo di forma con il successo ai danni del Cosmos. Il Tre Fiori ha vinto tutte le partite giocate nel mese di novembre, risalendo la graduatoria fino all’attuale sesto posto in campionato a soli quattro punti dalla vetta. Nelle attese, il quarto di finale tra San Giovanni e Tre Fiori si annuncia una partita dall’alto tasso agonistico e che potrebbe risolversi con un episodio. Gli uomini di Tognacci dovranno fare attenzione alla gestione dei cartellini: sono addirittura otto i calciatori in regime di diffida, contro i tre degli avversari.

Tutti gli incontri della Coppa Titano 2024-25 sono in diretta streaming integrale e gratuita con commento in italiano su TITANI.TV (sito e app). Questo il quadro dei Quarti di finale:

Coppa Titano 2024-25 – Quarti di finale, andata SQUADRA SQUADRA TURNO QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO La Fiorita Juvenes-Dogana AND. Ucini (Ernesto, Morisco) – Xhafa 27/11 20:45 Domagnano Faetano Virtus AND. Vandi (M. Savorani, S. Savorani) – Righi 27/11 20:45 Montecchio Tre Fiori San Giovanni AND. W. Villa (Ercolani, Salvatori) – Borriello 27/11 20:45 Acquaviva Folgore Tre Penne AND. Albani (Macaddino, Gallo) – Andruccioli 27/11 20:45 Dogana Juvenes-Dogana La Fiorita RIT. TBD 11/12 20:45 Dogana Virtus Faetano RIT. TBD 11/12 20:45 Domagnano San Giovanni Tre Fiori RIT. TBD 11/12 20:45 Montecchio Tre Penne Folgore RIT. TBD 11/12 20:45 Acquaviva

FSGC