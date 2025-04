San Marino. Coppa Titano: domani sera si decidono le finaliste

copyright ©FSGC/Onofri

Ufficializzata nelle ultime ore la data della finale di Coppa Titano 2024-25, ora non resta che sciogliere le riserve su chi effettivamente prenderà parte all’atto conclusivo della stagione calcistica, competendo per il trofeo più antico del calcio della Repubblica di San Marino. In corsa quattro squadre allestite per arrivare in fondo alla competizione: La Fiorita, Tre Fiori, Tre Penne e Virtus.

Grande equilibrio in campo nelle sfide di andata, tanto che nei 180’ di Tre Fiori-Tre Penne e La Fiorita-Virtus è stato segnato un unico gol: quello di Marcello Scarponi, poi vanificato dal Giudice Sportivo che ha correttamente accolto il ricorso presentato dal Tre Fiori avverso lo schieramento di un calciatore in regime di squalifica da parte degli avversari. Così, i tre gol che separano le squadre di Girolomoni e Berardi sono maturati sulla scrivania e pesano tremendamente. Già, perché si ripartirà dal risultato di 3-0 e il Tre Penne è chiamato a un miracolo sportivo se vorrà centrare la quarta finale di Coppa Titano nelle ultime otto edizioni disputate. Di contro, il Tre Fiori vede ad un passo una nuova opportunità per alzare un trofeo dopo le tre finali consecutive giocate nel periodo 2019-2022 (l’edizione 2020 è stata sospesa per la pandemia da Covid-19, ndr). L’attacco del Tre Penne – sul cui rendimento peseranno le chance di riaprire il discorso qualificazione – tornerà a contare su Tommaso Guidi, squalificato nella partita di andata.

L’anno scorso in finale ci arrivarono Virtus e La Fiorita, protagoniste anche di una corsa a due in campionato – come del resto sta avvenendo anche nel corso di questa stagione. Solo una però potrà accedere all’atto conclusivo di Coppa Titano del 24 maggio prossimo (San Marino Stadium, ore 20:45). Sorteggiate nello stesso lato del tabellone, si misureranno sul sintetico dell’Ezio Conti di Dogana domani sera, in una partita che sarà distribuita in diretta streaming anche su FIFA+. Le migliori squadre degli ultimi due anni daranno vita ad un ulteriore capitolo di una neonata rivalità che ogni settimana si arricchisce di un nuovo episodio. Negli ultimi due precedenti con titoli in palio è maturata una vittoria a testa: la finale di Coppa Titano 2023-24 è terminata appannaggio de La Fiorita (0-0 nei tempi regolamentari e supplementari, 2-4 d.c.r.), mentre la Supercoppa Sammarinese dello scorso settembre ha sorriso alla Virtus (1-0, rete di Tortori). Nella stagione in corso sono maturati anche due pareggi in campionato (0-0, 1-1), oltre a quello nell’andata della semifinale di Coppa Titano. Insomma, la più classica partita da tripla che potrebbe essere decisa dagli episodi.

Non è da escludersi un esito ai tempi supplementari, se non addirittura ai calci di rigore: in caso di perfetta parità di reti segnate e subite al termine dei 180’, infatti, si procederà con 30 minuti di extra-time. Un ulteriore pareggio condurrebbe a quest’esito Virtus-La Fiorita, mentre il Tre Penne avrebbe bisogno di un successo con tre gol di scarto al termine del secondo tempo per prolungare l’esito della semifinale programmata a Montecchio. Questo il programma delle semifinali di ritorno di Coppa Titano, integralmente trasmesse in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv:

Coppa Titano 2024-25, Semifinali SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ESITO LUOGO Tre Fiori Tre Penne 05/03 Avoni (Cristiano, Macaddino) – Xhafa 3-0* Dogana La Fiorita Virtus 05/03 Ucini (Ercolani, Cordani) – Albani 0-0 Montecchio Virtus La Fiorita 02/04 W. Villa (Ercoalni, Tuttifrutti) – Xhafa 20:45 Dogana Tre Penne Tre Fiori 02/04 Andruccioli (Bellavista, Salvatori) – Albani 20:45 Montecchio W/SF1 W/SF2 24/05 TBD 20:45 San Marino Stadium in verde è evidenziato l’incontro distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+ *vittoria a tavolino assegnata dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale N. 55 del 14 marzo 2025

