San Marino. Coppa Titano: oggi il ritorno degli ottavi

Dopo le partite programmate per oggi e mercoledì (tutte alle 20:45, in diretta su TITANI.TV – web e applicazione) sarà noto il tabellone dei quarti di finale di Coppa Titano 2024-25. La Fiorita, che proprio da quell’altezza debutterà nel torneo, attende di conoscere la propria avversaria tra Juvenes-Dogana e Fiorentino. All’andata decise il gol di Mazzavillani, che permette agli uomini di Fabbri di potersi accontentare di un pareggio. Una vittoria di misura dei Rossoblù, invece, aprirebbe le porte ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Si gioca a Domagnano, mercoledì, alle 20:45.

Già oggi, invece, saranno in campo Pennarossa e Faetano. Come all’andata, la sfida è programmata a Domagnano. I Gialloblù difendono il 2-1 (doppietta di Brisigotti e autorete di Acquarelli) e devono dimostrare di aver imparato la lezione dell’ultimo weekend quando in campionato è stato il Pennarossa a imporsi. Dolci dovrà rinunciare forzatamente a Sehail, espulso all’andata, ma ritroverà capitan Michelotti in mezzo al campo. Chi supererà il taglio, dovrà vedersela con una delle favorite per il successo finale, che si tratti di Virtus o Cosmos. La gara è programmata per mercoledì a Dogana e si ripartirà dal successo di misura dei Neroverdi, privi dello squalificato De Lucia.

Situazione di complessivo equilibrio anche dopo l’andata di Domagnano-San Giovanni, da cui sono i Rossoneri ad essere usciti con una rete di vantaggio – a cura di Augusto Garcia Rufer. Mercoledì, a Fiorentino, il secondo atto. Al turno successivo, per la promossa, ci sarà una tra Libertas e Tre Fiori. Il confronto tra Sperindio e Girolomoni è calendarizzato oggi ad Acquaviva, dove i Gialloblù ripartiranno dal doppio vantaggio acquisito all’andata (Prandelli e Benedettini).

Il Tre Penne è l’unica squadra che si può dire pressoché certa della qualificazione ai Quarti di finale dopo il 6-0 dell’andata (doppietta di Amati, Nigretti, Moscardi, Cardellino e autorete di Gjyla). Col Cailungo si giocherà oggi, nuovamente a Montecchio, dove Berardi disporrà verosimilmente un turnover – anche alla luce del delicato impegno di sabato in campionato, con il Tre Fiori. I Biancazzurri, salvo cataclismi, incroceranno al turno successivo chi uscirà vincitore dal braccio di ferro tra Folgore e Murata. La rete da metà campo di Bitti permetterà ai Giallorossoneri di qualificarsi anche in caso di pareggio, mentre Sergio Grassi dovrà rinunciare forzatamente a Benedettini – uscito per infortunio nell’ultimo impegno di campionato.

Tutti gli incontri della Coppa Titano 2024-25 sono in diretta streaming integrale e gratuita con commento in italiano su TITANI.TV (sito e app).

Coppa Titano 2024-25 – Ottavi di finale, ritorno SQUADRA SQUADRA ANDATA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Pennarossa Faetano 1-2 Borriello (Sapigni, Bellavista) – Andruccioli 22/10 20:45 Domagnano Libertas Tre Fiori 0-2 Albani (M. Savorani, A. Savorani) – Righi 22/10 20:45 Acquaviva Tre Penne Cailungo 6-0 N. Villa (Notarpietro, Giannotti) – Ricciarini 22/10 20:45 Montecchio Fiorentino Juvenes-Dogana 0-1 Vandi (Cordani, Gallo) – Balzano 23/10 20:45 Domagnano Virtus Cosmos 1-0 Avoni (Salvatori, M. Savorani) – Xhafa 23/10 20:45 Dogana San Giovanni Domagnano 1-0 Ucini (Macaddino, S. Savorani) – Mineo 23/10 20:45 Fiorentino Murata Folgore 1-0 W. Villa (Morisco, Giannotti) – Zani 23/10 20:45 Montecchio La Fiorita già qualificata ai quarti (detentrice)

FSGC | Ufficio Stampa