San Marino. Coppa Titano: Virtus e La Fiorita all’ultimo respiro, successi anche per Tre Penne e Tre Fiori 

Dopo un cammino praticamente perfetto in campionato, la Virtus non sbaglia alla sua prima di Coppa Titano BKN301. I campioni in carica, dopo il bye del turno degli ottavi, ieri sera hanno affrontato il Domagnano a Montecchio nell’andata dei Quarti. I Neroverdi hanno dovuto però faticare e aspettare quasi l’ultimo secondo della sfida contro i Lupi Giallorossi che sino alla fine hanno sperato di interrompere la striscia positiva della compagine di Acquaviva.

Dopo una fase bloccata nella prima mezz’ora di gioco, sono proprio gli uomini di Paolo Rossi che rompono l’equilibrio all’ora di gioco: Mattia Ceccaroli sfrutta l’errore in fase di impostazione della Virtus e una volta recuperata la sfera sulla linea mediana sfreccia verso Passaniti e lo buca in uscita per il vantaggio giallorosso.

La squadra di Bizzotto incassa ma si ributta velocemente dall’altra parte. Passano pochi istanti e il primo a suonare la carica è Tortori ma Colonna è reattivo e blocca il tentativo. Un minuto più tardi e altra chance per la Virtus con Buonocunto che prova a sfruttare l’uscita non perfetta di Colonna ma sul tiro del fantasista neroverde si immola Baffoni che evita il gol. Il difensore giallorosso però poco dopo è protagonista ma al contrario per i suoi: sul lancio profondo di Rinaldi c’è il contatto in area proprio tra Baffoni e Tortori. Avoni concede il penalty che Buonocunto trasforma per il pari al 65’. Il forcing della Virtus non si placa e un paio di minuti più tardi Buonocunto lascia partire un gran mancino dal limite dell’area che si stampa sulla traversa. I minuti però passano e i Neroverdi non riescono a trovare la zampata decisiva. Tortori a ridosso del novantesimo non trova clamorosamente lo specchio da buona posizione – dopo l’errore in uscita di Colonna – così si entra nel recupero. A dieci secondi dal termine dei sei minuti di recupero concessi, ecco il lancio in the box sul quale inizialmente il Domagnano respinge ma non abbastanza perché il pallone viene messo nuovamente in area dove Rinaldi spizza per Benincasa che controlla e calcia preciso lì dove Colonna non può arrivare. La Virtus esulta, il Domagnano recrimina per un presunto contatto in area proprio tra Nanni ed il match winner (Avoni espelle poi il tecnico giallorosso Paolo Rossi per proteste). Per l’arbitro il gol è buono e dunque tutto è rimandato alla gara di ritorno del prossimo 6 dicembre.

Minuti finali che sono decisivi anche per La Fiorita nella sfida con il Fiorentino. Primo tempo di marca gialloblu ma Simone Bendettini ed i suoi respingono gli attacchi avversari senza troppi problemi. In avvio di ripresa il portiere sammarinese dei Rossoblù è invece superlativo sulla botta di Olcese, poi sulla respinta Ambrosini non ribadisce in rete. La Fiorita fa la partita ma il Fiorentino resiste. Al 75’ i Gialloblu di Manfredini vanno vicini al vantaggio con la traversa colpita da Andrea Brighi in girata. Il gol sembra nell’area per La Fiorita ed infatti al 76’ Ambrosini gonfia la rete su assist di Marco Gasperoni ma l’assistente annulla per fuorigioco. Al 88’ però il Fiorentino – dopo aver resistito – si porta clamorosamente in vantaggio: pallone respinto dai Rossoblu che servono a metà campo Aziz Niang, il calciatore senegalese mette il turbo come suo solito, arriva verso l’area, ne salta un paio e batte Zavoli in uscita per l’1-0. La Fiorita reagisce da grande squadra e poco dopo rimette tutto in parità: tocco in area con il braccio di Davide Simoncini ed è rigore. Olcese è freddo e spiazza Benedettini. In zona Cesarini poi la rimonta è completata: al minuto numero 96 tiro-cross di Marco Gasperoni sul quale interviene Armando Amati che la infila nell’angolino per il tripudio gialloblu.

Se i minuti finali sono stati fondamentali per Virtus e La Fiorita, discorso diverso per il Tre Penne che nei primi trenta di gioco ne segna ben tre nel derby con la Libertas. Partenza sprint della squadra di Ceci che dopo due minuti la sblocca: suggerimento in profondità di Righini per Dormi che arrivato in area disegna un diagonale letale per Elia Benedettini.

Il numero dieci biancazzurro dopo il gol serve l’assist per il capitano Nicola Gai che al quarto d’ora salta Benedettini e Grieco per poi siglare il raddoppio. La Libertas prova a scuotersi e al quarto d’ora Morelli tenta con un tocco ravvicinato ma Migani chiude la porta con un gran riflesso.

Il tris arriva al 34’ su rigore con Righini che prima se lo guadagna dopo un contatto con Torsani poi lo trasforma per il 3-0. Ad avvio ripresa però i Granata di Sperindio accorciano con Zabre, dopo il bel dialogo tra Sapori e Morelli che mette in mezzo per l’attaccante entrato nell’intervallo al posto di Torsani. Il Tre Penne ha anche altre occasioni per aumentare il margine ma Benedettini e i suoi respingono i Biancazzurri. Tanto basta però ai campioni del Titano per imporsi e avere già un piede in semifinale.

Sfida equilibrata e ancora aperta tra Tre Fiori e Folgore, decisa dal più classico dei gol dell’ex come quello di Eric Fedeli. A Fiorentino accade poco ma sul finale di tempo arriva il gol-vittoria per i Gialloblu di De Falco: Ruocco dalla sinistra serve Fedeli che controlla e calcia dal limite, diagonale preciso che non lascia scampo a Lazzarini. Sul finale di tempo Tre Fiori vicinissimo anche al raddoppio: Fedeli fa da sponda dopo un calcio d’angolo, sfera sul secondo palo per Varrella che da due passi non trova lo specchio. Nella Folgore tra i più attivi c’è Samuel Pancotti ma il giocatore sammarinese non trova il guizzo giusto per il pari. A dieci dalla fine la partita si complica per la squadra di Lasagni quando a Sylla viene sventolato il rosso diretto per il duro contatto con Tomassoni. Il Tre Fiori può gestire sino al termine e portare a casa l’ennesimo risultato utile consecutivo: i Gialloblu non perdono dalla prima di campionato contro la Virtus del 16 settembre e sono in striscia positiva da ben dieci partite.

Questo il quadro completo dell’andata dei Quarti di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24, con le gare di ritorno che sono previste per il prossimo 6 dicembre:

Coppa Titano BKN301 2023-24, Andata dei Quarti di finale SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Virtus Domagnano Avoni (Gallo, Tuttifrutti) – Beltrano 08/11 2-1 Montecchio Folgore Tre Fiori Villa (Savorani, Savorani) – Ucini 08/11 0-1 Fiorentino La Fiorita Fiorentino Albani (Cristiano, Zaghini) – Andruccioli 08/11 2-1 Acquaviva Libertas Tre Penne Luci (Ercolani, Bellavista) – Ilie 08/11 1-3 Domagnano

FSGC