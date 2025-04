San Marino. Coppe Europee: i club del Titano ricevuti ieri a Palazzo

Nel tardo pomeriggio di ieri l’estate europea dei club del Titano è stata “inaugurata” dall’ormai canonica Udienza a Palazzo Pubblico alla presenza degli Ecc.ssimi Capitani Reggenti S.E. Milena Gasperoni e S.E. Alessandro Rossi. Accompagnati dai vertici della FSGC ed introdotti dalle parole dell’Onorevole Gian Nicola Berti, gli uomini di La Fiorita, Tre Penne, Virtus e Fiorentino Futsal hanno ricevuto i migliori auguri da parte della Suprema Magistratura dello Stato in previsione delle ormai imminenti sfide di UEFA Champions League (la Virtus), UEFA Europa Conference League (Tre Penne e La Fiorita) e UEFA Futsal Champions League (Fiorentino). E se gli altri tre club possono vantare una certa esperienza in Europa e di conseguenza anche nelle Udienze a Palazzo, per la Virtus l’emozione è stata indubbiamente maggiore : quella che è alle porte sarà infatti la primissima campagna europea per la società del Castello di Acquaviva.

FSGC | Ufficio Stampa