San Marino. Coppe Europee: i club del Titano ricevuti in Udienza a Palazzo

In attesa di tuffarsi nei rispettivi impegni estivi, i club del Titano qualificati per le prossime Coppe Europee sono stati ricevuti in Udienza, come ormai da consolidata tradizione, degli Ecc.ssimi Capitani Reggenti S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi presso la Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico. Presenti le delegazioni della Vitus, del Tre Fiori, de La Fiorita e, per il futsal, del Murata. L’incontro, al quale hanno preso parte anche il Presidente della FSGC Marco Tura ed il Segretario Generale Luigi Zafferani, è stato aperto dal discorso dell’Onorevole Rossano Fabbri e si è concluso, dopo un intervento anche da parte del Presidente Tura, con il buon augurio degli Ecc.ssimi Capitani Reggenti ed infine con il consueto omaggio delle maglie.

FSGC | Ufficio Stampa