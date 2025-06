San Marino. Coppe Europee: invertiti gli impegni di Tre Fiori e La Fiorita

Rispetto a quanto comunicato nella giornata di ieri a margine dei sorteggi di Nyon, è stata operata una modifica, anzi, per meglio dire, un’inversione delle giornate di gara di Tre Fiori e La Fiorita relativamente al Q1 di UEFA Conference League: la formazione di Fiorentino inizierà in casa giovedì 10 luglio e poi, una settimana dopo, farà visita agli armeni del Pyunik. All’opposto, La Fiorita giocherà la gara di andata del 10 luglio in trasferta, sul campo del Vardar, per poi ospitare la gara di ritorno – il 17 luglio – al San Marino Stadium.

FSGC | Ufficio Stampa