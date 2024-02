San Marino. Corsi elettivi e attività laboratoriali organizzate dagli studenti della Scuola Superiore: venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024

L’Associazione Studentesca e la Scuola Superiore informano che il 2 e il 3 febbraio 2024 si svolgeranno presso l’istituto corsi elettivi e attività laboratoriali organizzate dagli studenti, con la collaborazione degli insegnanti e il supporto di professionisti esperti.

Le proposte coprono una vasta gamma di settori, come la produzione di podcast, il mondo dei DJ, gli scacchi, il giornalismo e il cineforum, i laboratori scientifici e artistici, la botanica e la progettazione di spazi esterni. Non mancano anche attività sportive all’aperto, come il calisthenics e il trekking guidato.

L’Associazione Studentesca ha avuto l’idea di arricchire l’offerta formativa dell’istituto con queste attività, che si adattano agli interessi e alle attitudini degli studenti in vari ambiti: sport, formazione e sociale. Gli insegnanti e il Consiglio di Istituto hanno accolto positivamente il progetto, mettendo a disposizione competenze e fondi.

L’obiettivo è che questa collaborazione tra studenti e scuola crei uno spazio didattico non convenzionale, che sia apprezzato dagli studenti e dalle famiglie e che possa ispirare progetti futuri.