San Marino. Corso sulla POTATURA DELLA VITE, Venerdì 16 febbraio 2024

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, comunica che l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole – UGRAA – in collaborazione con il Consorzio Vini Tipici di San Marino, ha organizzato per il 16 febbraio 2024 un corso sulla POTATURA DELLA VITE.

Il corso si inserisce nel programma di formazione UGRAA relativo al 2024, che prevede altri appuntamenti volti ad offrire aggiornamenti approfondimenti nell’ambito del settore agroambientale, tra i quali se ne segnala in anticipo uno dedicato interamente alle tecniche di conduzione biologica, che si terrà a settembre 2024.

Il corso di POTATURA DELLA VITE, tenuto dal dott. Riccardo Castaldi, si pone l’obiettivo di approfondire le principali tecniche di potatura dei vitigni più diffusi nel territorio sammarinese, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e cura degli stress derivanti da avversità climatiche e alla salvaguardia delle piante minacciate da agenti patogeni.

Il corso è rivolto agli agricoltori ed a tutti gli appassionati del settore.

La formazione si suddivide in due moduli:

-Parte teorica dalle 8:30 alle 12:30 e c/o Casa di Fabrica

-Parte pratica dalle 14:00 alle 16:30 c/o Centro Sperimentale Bosche.

Per info chiamare UGRAA allo 0549885110 o scrivere a [email protected]

Le iscrizioni sono aperte fino al 15/02/2024 e possono essere effettuate inviando una mail a [email protected]

San Marino, 6 febbraio 2024/1723 d.F.R.