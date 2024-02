San Marino. Cosmos: Tre nuovi colpi per il mercato di gennaio!

I difensori Sergio Di Stasio e Daniele Salvatelli e il centrocampista Brando Sami sono tre nuovi calciatori del Cosmos!

Di Stasio, classe 2001, scuola Foggia, ha disputato oltre 40 partite in Serie D con le maglie di Vastogirardi, Agnonese, Alto Casertano e Lavello prima di passare alla Pistoiese e approdare, oggi, al Cosmos. Salvatelli, anche lui 2001, di presenze in Serie D ne vanta oltre 60, tutte con la maglia del Tolentino. Brando Sami, formato nelle giovanili di Cesena, Inter e Napoli ha vestito, in Serie D, le maglie di Trapani, Cattolica, Sammaurese e Victor San Marino con cui ha disputato la prima parte di stagione.

Tutti e tre i nuovi acquisti del mercato di gennaio, che fanno seguito a quelli di Santi e Sapori, sono a disposizione del tecnico Nicola Berardi a partire dalla partita di domenica contro il Fiorentino.