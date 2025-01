San Marino. Cresce EVA, la Rete per la donazione di sangue per animali

La farmacia veterinaria PharmaLab conferma il suo ruolo di avanguardia nella veterinaria con il progetto EVA (Emoteca Veterinaria Adriatica), un’iniziativa unica che si dedica alla donazione di sangue per animali. Un vero e proprio punto di riferimento per la salute e il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Cos’è una banca del sangue veterinaria?

L’emoteca veterinaria è una risorsa fondamentale per la medicina trasfusionale animale. Si tratta di un centro specializzato nella raccolta, conservazione e distribuzione di sangue per cani e gatti, indispensabile in situazioni di emergenza, interventi chirurgici e trattamenti per malattie croniche.

Dal suo lancio, EVA ha contribuito a salvare numerose vite, dimostrando quanto questo progetto possa fare la differenza. Questa realtà, nata grazie alla passione e alla visione di PharmaLab, si appresta a compiere un ulteriore passo in avanti.

Un Nuovo Capitolo per EVA

Presto l’emoteca si sposterà dalla sede attuale in p.le Enriquez a una nuova struttura dedicata situata poco sopra la farmacia, in via Cesare Cantù. Qui saranno implementati spazi e procedure per migliorare l’esperienza di donazione del sangue degli animali e aumentare gli standard di qualità del servizio. Questo cambiamento segna una nuova era per EVA, con un focus ancora maggiore sulla sicurezza e sull’efficienza.

A guidare questa realtà è uno staff interamente al femminile, una vera forza trainante del progetto. La dott.ssa Francesca Magnani, ideatrice e responsabile dell’emoteca, lavora fianco a fianco con le sue collaboratrici di lunga data, la dott.ssa Valentina Pianini e la dott.ssa Silvia Zamagni, per coordinare ogni aspetto del servizio.

Diventa anche tu un donatore!

Nonostante i successi, c’è ancora tanto da fare. Uno degli obiettivi principali è trovare nuovi donatori per ampliare il numero di vite salvate.

Donare il sangue è un gesto semplice ma di enorme valore, che può fare la differenza per animali in situazioni critiche.

Contatta EVA tramite whatsapp al numero 3701459977 oppure email [email protected] per scoprire come il tuo animale può diventare un donatore e unirsi a questa rete. La vita di altri amici a quattro zampe potrebbe dipendere da te!

