San Marino. Cristian Selva sempre più protagonista all’Eurocup: vittoria in Repubblica Ceca nella categoria Advanced

È appena rientrata la Nazionale di volo acrobatico radiocomandato della Federazione Aeronautica Sammarinese dalla seconda tappa dell’Eurocup Imac 2025 in Repubblica Ceca, dove è arrivata la seconda vittoria nella competizione per Cristian Selva.

Una trasferta iniziata con il giorno di prova caratterizzato dal passaggio di una violenta tempesta che si è abbattuta sul campo di gara. Poi sole e pioggia si sono alternati come le manche di gara con programmi conosciuti e sconosciuti e freestyle. Ancora un’ottima prestazione dei piloti sammarinesi ai vertici in questo sport. Nella categoria Advanced, Cristian Selva si è imposto senza lasciare nulla ai suoi avversari provenienti da tutta Europa, fra questi anche Massimo Selva che ha concluso quarto ad un soffio dal podio.

Cristian Selva ha partecipato anche nella categoria Freestyle, chiudendo al sesto posto assoluto riducendo gara dopo gara il distacco dei punteggi dai primi classificati, con il suo volo altamente spettacolare a tempo di musica. Nella categoria Unlimited, buona prova di Sebastiano Silvestri che nonostante abbia condotto la gara per alcune manche in prima posizione, ha dovuto lasciare la vittoria al tedesco Schmidt. Dopo i due trionfi ottenuti prima in Germania e poi in Repubblica Ceca, il giovane Cristian Selva si trova in testa alla classifica di categoria all’Eurocup, mentre Sebastiano Silvestri è secondo nell’Unlimited.

CONS