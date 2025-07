San Marino. CSD ONU. Progetto “The Power of Love”: al via il percorso formativo sull’affettività e l’inclusione per persone con disabilità

La Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con

Disabilità (CSD ONU) è lieta di annunciare il lancio del progetto “The Power of Love”, un innovativo percorso

formativo psicoeducativo ideato e realizzato dall’associazione LoveLife APS.

Il progetto è rivolto a:

– Giovani e adulti con disabilità intellettiva o sviluppo atipico,

– Genitori e familiari,

– Professionisti del settore socio-educativo e sanitario (educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali,

ecc.).

Attraverso otto incontri laboratoriali da settembre a dicembre 2025 e un evento finale aperto alla

comunità, il percorso affronterà i temi della gestione delle relazioni sociali e dell’affettività, promuovendo

l’autonomia, la consapevolezza e il rispetto reciproco.

L’iniziativa mira a promuovere l’empowerement sociale delle persone con disabilità, sostenendo il diritto

di ogni persona ad amarsi, amare ed essere amata e creando una rete di supporto tra utenti e famiglie.

Il progetto sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa lunedì 26 agosto 2025.

CSD ONU coglie l’occasione per ringraziare il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ed

UniRSM per il loro sostegno, l’associazione BattiCinque per il supporto nell’organizzazione dell’evento e tutti

gli sponsor e sostenitori del progetto, tra cui la Fondazione Valducci e Titancoop.

Per informazioni e prenotazioni: info.upobis@pa.sm

San Marino, 17 luglio 2025