San Marino. CSdL: calcolo pensione italiana, ancora tre giornate di appuntamenti prima del periodo di pausa estiva

A chi è interessato al servizio si consiglia di prenotare in tempi brevi i posti ancora disponibili RSM 27 maggio 2025 – Proseguono le giornate di appuntamento presso la sede CSdL per il calcolo della pozione contributiva italiana per chi ha lavorato in parte in Italia e in parte a San Marino. Il servizio, fornito dall’INCA-CGIL Rimini, è uno degli effetti dell’accordo di doppia affiliazione CSdL-CGIL firmato il 1° settembre 2022. Le prossime giornate sono in programma Mercoledì 11 giugno al mattino, martedì 17 giugno e martedì 1 luglio al pomeriggio; dopo di che il servizio osserverà una pausa di alcune settimane legata al periodo estivo. Sarà cura della CSdL comunicare successivamente la ripresa del servizio. A coloro che sono interessati, si consiglia di richiedere un appuntamento in tempi brevi, prima che vengano esauriti i posti ancora disponibili; tel. CSdL 0549 962060, o info@csdl.sm. Il servizio, avviato il 6 febbraio dello scorso anno, ha registrato e continua a registrare il tutto esaurito nelle giornate di appuntamenti, che si susseguono con cadenza prevalentemente bisettimanale. I numeri sono più che lusinghieri: nel 2024 gli utenti sono stati 155, di cui 112 residenti a San Marino e 43 in Italia. Per molte lavoratrici e lavoratori è stata anche l’occasione per conoscere la data di possibile pensionamento in Italia, che spesso è diversa da quella prevista a San Marino, in funzione delle differenti normative. Notevole è l’apprezzamento per la professionalità e la disponibilità fornita negli appuntamenti da Claudia Cicchetti, Direttrice dell’INCA-CGIL di Rimini, e da Cristina Santi, dipendente del medesimo patronato, che la CSdL ringrazia nuovamente.

CSdL