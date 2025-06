San Marino. Cycling: al via la quarta edizione de “La Titanica”

È tutto pronto per la quarta edizione de “La Titanica”, la ciclostorica che attraversa i suggestivi paesaggi della Repubblica di San Marino e dei territori limitrofi. L’appuntamento è fissato per domenica mattina alle ore 8:30 con partenza e arrivo in Piazza Grande a Borgo Maggiore.

La manifestazione, che celebra il ciclismo d’epoca, vedrà la partecipazione di appassionati provenienti da tutta Italia e non solo, pronti a pedalare su biciclette vintage e in abbigliamento d’altri tempi, rispettando lo spirito autentico del ciclismo eroico.

“La Titanica” si è affermata negli anni come uno degli eventi più attesi del panorama delle ciclostoriche, grazie alla bellezza dei percorsi proposti, alla calorosa accoglienza sammarinese e alla cura dei dettagli che rendono l’esperienza unica per tutti i partecipanti.

I percorsi, di diversa lunghezza e difficoltà, attraverseranno le colline sammarinesi, le strade bianche e i borghi storici del circondario, offrendo non solo sport, ma anche cultura, natura e convivialità.

Al termine della manifestazione, come da tradizione, è previsto un ristoro finale e il momento conviviale con musica e premiazioni per rendere omaggio ai partecipanti più caratteristici e agli equipaggi meglio equipaggiati secondo lo spirito vintage della corsa.

Un’occasione imperdibile per chi ama il ciclismo, la storia e le emozioni senza tempo su due ruote.