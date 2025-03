San Marino. Da giovedì 16 maggio al Cinema Concordia sarà in programmazione l’ultimo film della stagione 2023/2024: “Il gusto delle cose

Da giovedì 16 maggio al Cinema Concordia sarà in programmazione l’ultimo film della stagione 2023/2024: “Il gusto delle cose”, un raffinato dramma in costume presentato al Festival di Cannes dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia. Ispirato a un romanzo di Marcell Raouff, La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet. Il regista vietnamita, Tran Anh Hung, disegna un affascinante ritratto d’epoca, che richiama la letteratura, la pittura, della Francia sul finire del diciannovesimo secolo; ci mostra le verdi campagne dove si trova l’ariosa dimora del famoso gastronomo Dodin Bouffant, che condivide il tetto e la sua quotidianità con l’amata Eugénie, una cuoca eccezionale che nonostante il reciproco sentimento ha sempre rifiutato di sposarlo. La bellezza di “Il gusto delle cose” è quella dei gesti lenti, misurati e complementari di un uomo e di una donna che si amano senza bisogno di dirselo. La lunga sequenza iniziale in cucina lo dimostra: il loro rapporto è una danza di equilibri e di passi che si incastrano per creare qualcosa di eccezionale.

L’ultima proiezione sarà domenica 19 maggio data in cui il Cinema Concordia sospenderà l’attività per la consueta pausa estiva.

Ci rivediamo a luglio per la nuova stagione di CINEMA NEI CASTELLI 2024

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul nostro sito www.sanmarinocinema.sm e sulla pagina Facebook San Marino Cinema