A tutti voi, giovani studenti sammarinesi, che in questa settimana affronterete , sia presso il Liceo-Ginnasio di San Marino o in qualsiasi altra sede l’esame di maturità, un sincero e un grande in bocca al lupo con l’augurio che tutti possiate superare questa difficile prova, la prima e più importante ed impegnativa del vostro percorso scolastico ma che é quella che darà una svolta alla vostra vita e aprirà le porte al vostro futuro professionale.

( Lo Stradone)