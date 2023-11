San Marino. Da Motus ad Ar: da oggi saranno tutti europeisti convinti?… di Tancredi Falconeri

La Dc ha parlato. Ora i vassalli devono eseguire se vogliono mettersi al tavolo con quelli che contano. Su Unione Europea a bilancio, vietato rompere le scatole: “L’attenzione a questi contenuti sarà anche il modo per definire concretamente l’atteggiamento da tenere nei confronti degli alleati di maggioranza, ma anche nei confronti delle altre forze politiche, al fine caratterizzare positivamente la fase finale di questa legislatura”. Capito? Quindi da oggi o cominciate a urlare a squarciagola che vi piace la Ue e il bilancio vi fa impazzire, o finite tutte all’opposizione con Repubblica Futura. Fate voi. Gli unici matematicamente sicuri di fare i bacini coi democristiani quindi sono quelli del Psd. Da sempre europeisti convinti, ma anche coloro che a livello di bilancio sono maggiormente riusciti a imporre la propria visione. Un merito questo certamente che possono vantare gli uomini di Matteo Rossi. Da oggi però mi sà che cominciano le comiche. E penso anche cascherà l’asino. Che cosa farà per esempio Domani – Motus Liberi? Faranno fuoco e fiamme o ci sarà il solito penultimatum? Mai visto un movimento tanto attaccato alla poltrona. A parole spaccherebbero il mondo ma nella pratica quando la Dc parla, giù le brache. Mi aspetto che magari da adesso l’Europa sarà meno brutta, e l’associazione un pochetto più bella. E la prossima finanziaria? La Dc è stata chiara: dovete farvela piacere. Quindi per Fabio Righi meno giochini coi razzetti o viaggi sulla luna. Ma il problema non è il simpatico Fabio Righi che con la Dc l’accordo lo ha trovato ormai da tempo. Il problema semmai è tutto il resto del suo movimento, che della Dc invece ne ha piene le scatole. Come finirà è difficile da dire e prima o poi Righi dovrà gettare la maschera e non è detto che i suoi la prenderanno bene. E Ar? Diventeranno filoeuropeisti tutto di un colpo? Io credo proprio di sì, alla poltrona non si comanda. A parte il Psd che resta coerente con sé stesso mi aspetto tanti voltagabbana, magari anche da Rete o Demos si faranno piacere la Ue, per fare contenti i democristiani e andare al governo. Coerenza, questa sconosciuta!

Tancredi Falconeri