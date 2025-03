San Marino. DA STRA-INNOCENTE A STRA-CONDANNATO. Truffa fondi pensione Iss e Fondiss per oltre 100 milioni. In appello 5 anni e 10 mesi di prigionia a Daniele Guidi (Ex Ad e direttore Banca Cis). Confermata la sentenza di primo grado

Ieri si è svolta una nuova udienza testimoniale nel processo riguardante gli ex organi sociali di Banca Cis.

Durante l’udienza, è stata data lettura della sentenza d’appello relativa a uno dei casi che ha maggiormente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sammarinese: l’accusa di truffa per oltre 100 milioni di euro ai fondi pensione Iss e Fondiss nei confronti di Daniele Guidi, ex direttore di Banca CIS.

Daniele Guidi era stato accusato di truffa aggravata per aver impiegato 60 milioni e 824mila euro di fondi Iss e 15 milioni e 907 euro di fondi Fondiss come investimenti per la banca che dirigeva, senza restituirli dopo la chiusura dell’istituto di credito. L’avvocato di parte civile ha sottolineato come, in sostanza, Guidi abbia fatto perdere all’ISS oltre 100 milioni di euro, comprendendo sia i 60 milioni di fondi Iss investiti e mai recuperati, sia i 40 milioni presenti nei conti correnti del CIS. Questo denaro era stato accantonato con grande fatica dai lavoratori nel corso degli anni.

Per l’ex Direttore del CIS, Daniele Guidi, è stata confermata la pesante condanna di primo grado, precedentemente comminata dal Commissario della Legge Saldarelli. La sentenza d’appello ha ribadito la condanna a 5 anni e 10 mesi di prigionia, oltre a una multa di 30.000 euro. Inoltre, Guidi è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

L’imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno subito dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile. Il provvedimento di sequestro conservativo emesso nel corso del presente procedimento è stato confermato e la sua efficacia mantenuta fino alla definizione del giudizio civile. Daniele Guidi è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e degli onorari relativi alla costituzione e assistenza delle parti civili, da liquidarsi con separato provvedimento su richiesta delle stesse.

Probabilmente non era così STRA-INNOCENTE come dalla prima pagina, virgolettato, dell’Informazione, quotidiano sammarinese diretto da Carlo Filippini del 30 gennaio 2019.

PER NON DIMENTICARE, LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SU DANIELE GUIDI