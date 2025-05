San Marino. Da una terza della classe all’altra, il San Giovanni a caccia del bis contro la Folgore. Mister Marco Toignacci: “Infortuni e influenza complicano le cose, ma abbiamo una rosa attrezzata per giocarcela: febbraio decisivo con tanti scontri diretti”

Dopo il primo successo del 2025 contro la terza della classe Fiorentino, il San Giovanni.i incrocia i tacchetti con la nuova squadra sul terzo gradino del podio, la Folgore che nel nuovo anno ha inanellato due vittorie e il pareggio dell’ultimo turno con il Pennarossa. Una squadra che segna poco – 24 i centri all’attivo – ma ha la seconda miglior difesa del torneo con appena 13 gol subiti e che capitalizza quindi tanto considerati i 10 hurrà. Mister Marco Tognacci lo sa bene e chiede ai suoi ragazzi un’altra gara di personalità contro una big nell’appuntamento di domani domenica 26 gennaio alle 15.

Mister, quanti sono stati importanti i tre punti contro il Fiorentino, con quella prestazione poi?

“Molto, anche perché avevamo fatto due belle partite senza raccogliere niente e in questa abbiamo fatto ancora meglio ed è arrivato anche il risultato positivo. Fra l’altro eravamo anche un po’ in emergenza, ma chi ha giocato si è fatto trovare prontissimo”

Come sta la squadra? I nuovi si sono inseriti già bene?

“Michelucci molto, Ghigini lo stiamo aspettando perché è stato colpito dall’influenza. Purtroppo gli infortuni di Azael e Robba e l’influenza di stagione complicano un po’ le cose, ma direi che ci siamo visto che abbiamo allargato bene la rosa a livello numerico e qualitativo. Abbiamo anche Sartini squalificato e qualche debilitato, ma siamo pronti a giocarcela anche questa volta”

Da una big all’altra, che partita si aspetta?

“Il problema vero è che sarà la terza gara in sette giorni, sarebbe stata difficile comunque ma bisognerà vedere chi ha recuperato meglio. Stare bene fisicamente e con la testa è un bell’aiuto per portarla a casa”

Il ritorno viene considerato un altro campionato, quali gli obiettivi e le ambizioni?

“L’ho detto anche ai ragazzi che tante squadre si sono rinforzate per giocarsi il tutto per tutto e che questo mese dirà tante cose sul futuro. L’obiettivo minimo sono i preliminari playoff, l’ideale sarebbe bissare il settimo posto dello scorso anno o qualcosa addirittura meglio: in febbraio avremo diversi scontri diretti che ci diranno tanto”.

Comunicato stampa