San Marino. Dai dirigibili di Michelotti ai razzi spaziali di Righi … di Tancredi Falconeri

Sono davvero stufo di questi politicanti che non fanno altro che parlare, annunciare, promettere per poi non risolvere nulla.

Il passo per rendersi ridicoli agli occhi della gente è molto breve. Io mi ricordo bene l’allora segretario Augusto Michelotti, i titoloni di giornale, le prese in giro perché aveva lanciato l’iniziativa delle mongolfiere. Ricordo l’allora opposizione, che oggi è in maggioranza, gli sberleffi che fece, le campagne mediatiche montate.

A distanza di anni mi pare che la situazione non sia migliorata, anzi. La gara è a chi la spara più grossa in questa maggioranza e così dai dirigibili ora passiamo direttamente ai razzi.

Al Segretario Fabio Righi faccio io una proposta, magari da realizzare in tandem con l’amico e compagno di governo Pedini Amati: perché non vi mettete a costruire un albergo 7 stelle sulla luna?

Righi manda i razzi, Pedini fa l’hotel. E magari già che ci siamo Marco Gatti può allargare il DES a chi fa investimenti lunari!

Proprio un trio delle meraviglie abbiamo, da farsela sotto dalle risate.

Piangiamo solo noi poveracci che dobbiamo sorbirci tutte queste fregnacce di continuo, consulenze, conferenze stampa e mai che si risolva un problema dico uno.

E pensare che dopo l’uscita di Rete dalla maggioranza mi sarei aspettato che sarebbe venuto giù il mondo, un’opposizione di fuoco. Niente. Qualche propostina buttata lì tanto per fare vedere che il movimento c’è ancora e nulla di più.

L’ancora di salvezza poteva essere avere una sinistra forte ma Alleanza Riformista, per una poltrona in più, ha mandato tutto in vacca bloccando il percorso della riaggregazione socialista.

Ora sta al PSD non gettare tutto il lavoro fatto alle ortiche. Nell’ultimo comunicato il partito apre al confronto sui programmi. Finalmente si parla di cose da fare e non di poltrone. Una sfida che spero possa essere raccolta al più presto.

Tancredi Falconeri