San Marino, dal 11 al 14 settembre un grande evento in memoria di Maurizio Taddei

Inclusione, sport, cultura e solidarietà si incontrano in un evento speciale dedicato alla memoria di Maurizio Taddei, definito “amico indimenticabile della nostra comunità”. Dal 11 al 14 settembre, tra San Marino, Misano e Rimini, sono previste quattro giornate ricche di emozioni e iniziative aperte a tutte le età.

Il programma prevede attività varie, tra cui: mototerapia e sport inclusivi, incontri culturali e momenti di riflessione, musica, spettacoli e intrattenimento, oltre a yoga, pet therapy, color run e molto altro. L’evento vuole essere “un’occasione per celebrare la diversità, vivere esperienze uniche e condividere insieme energia e gioia senza barriere”.

“In ricordo di Maurizio, che continua a ispirare il nostro cammino”, spiegano gli organizzatori, l’evento si propone di unire la comunità attorno a valori di inclusione e partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte: tutte le informazioni e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito www.attiva-mente.info e sul portale ufficiale del Castello di Serravalle. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare gli organizzatori agli indirizzi contatto@attiva-mente.info eserravalle@giuntedicastello.sm