San Marino, dal 28 giugno torna il Simposio Mondiale sugli Ufo: “Alieni: verso il contatto”

Il 28 e 29 giugno 2025, presso il Palacongressi del Kursaal di San Marino, si terrà la 34ª edizione del Simposio Mondiale sugli Ufo, intitolata “Alieni: verso il contatto”. L’evento, coordinato da Roberto Pinotti per il Centro Ufologico Nazionale (CUN), vedrà la partecipazione di oratori provenienti da dieci diversi Paesi. La manifestazione farà il punto sulla tematica degli oggetti volanti non identificati e ne esplorerà le prospettive future a breve e lungo termine.

Gli organizzatori ricordano come il fenomeno, un tempo noto come “dischi volanti”, sia stato nel tempo ridefinito in diverse sigle: dagli Ufo (Unidentified Flying Objects), ai più recenti Uap (Unidentified Aerial Phenomena) adottati dal Pentagono a partire dal 2021. Attualmente, in seguito alle frequenti “intrusioni” rilevate sul territorio americano e altrove, il Ministero della Difesa Usa li descrive come “droni misteriosi”. In ogni caso, si tratta sempre di manifestazioni dello stesso fenomeno.

Il Simposio sottolinea inoltre che, dopo decenni di negazioni, dagli Stati Uniti arriva una conferma ufficiale e pubblica della realtà di questi fenomeni, avvalorata anche da ex consiglieri di quattro presidenti alla Casa Bianca. Roberto Pinotti, giornalista aerospaziale italiano e presidente del CUN e dell’International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER), ha anticipato molti di questi aspetti già 30 anni fa. Tra le rivelazioni più significative vi è il recupero di un Ufo nel 1933 a Magenta, in Lombardia, successivamente analizzato da un team guidato da Guglielmo Marconi e trasferito negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questi dati storici portano a escludere un’origine terrestre o militare dei fenomeni, in particolare russa o cinese, confermando così un mistero che affonda le radici in oltre novant’anni di storia.